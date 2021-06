Windows 11 – czy będzie za darmo?

Microsoft zaprezentował Windows 11 - system ma odświeżony wygląd, zmieniony interfejs, ma działać szybciej, a nawet wspierać aplikacje z systemu Android. Firma nazywa go "Windowsem jutra". Czy będzie dostępny za darmo?

Windows 11 to nowa generacja systemu od Microsoftu, która zadebiutuje już pod koniec 2021 roku.

Jak sprawdzić czy będzie ona działała na naszym sprzęcie? Oto oficjalne wymagania:

Windows 11 - wymagania sprzętowe

· 1 Ghz, 64-bitowy, 2-rdzeniowy procesor

· 4 GB RAM

· 64 GB miejsca na dysku

· Przynajmniej 9-calowy wyświetlacz

· Rozdzielczość minimalna: 1366 na 768 pikseli

· Karta kompatybilna z DirectX 12, wsparcie dla sterownika WDDM 2.0

Drugim ze sposobów jest zainstalowanie aplikacji PC Health Check od firmy Microsoft. Jeśli urządzenie, z którego korzystasz na co dzień poprawnie przejdzie test, oznacza to, że Windows 11 uruchomi się na wybranym sprzęcie bez większego problemu. Microsoft zapowiedział, iż aktualizacja do Windows 11 będzie dostępna za darmo w przypadku osób posiadających licencję dla Windows 10.

Jeśli komputer nie obsługuje tego typu wymagań, to trzeba będzie go wymienić. Po 2025 roku Windows 10 nie będzie już wspieranym oprogramowaniem. Amerykańska firma ma zamiar go wycofać oraz postawić na nowsze rozwiązania.

Póki co jednak kompatybilność można sprawdzić za pomocą prostej aplikacji.

Windows 11 - więcej informacji

