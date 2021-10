WhatsApp wprowadzi zmiany dotyczące wiadomości

Wczorajsza awaria Facebooka negatywnie wpłynęła na reputację platformy. Tak się składa, że serwis społecznościowy jest właścicielem WhatsAppa, który też miał wczoraj takie same problemy. Deweloperzy muszą zakasać rękawy i wziąć się do pracy, by użytkownicy dotknięci awarią nie porzucili ich komunikatora.

Problemy Facebooka, Instagrama i WhatsAppa zostały już zażegnane. Teraz deweloperzy wracają do swojego normalnego trybu pracy. Twórcy komunikatora internetowego planują już kolejne ulepszenia swojej aplikacji. Według WABetaInfo tym razem zajmą się tworzeniem globalnego odtwarzacza wiadomości głosowych, który ulepszy dotychczasowe doświadczenia związane z przesyłaniem treści w formie nagrań. Global Voice Message Player przede wszystkim wprowadzi możliwość odsłuchiwania wiadomości głosowych poza okienkiem chatu. Będą one dodatkowo przypięte u góry interfejsu, by ułatwić do nich dostęp. Co więcej, będzie można swobodnie poruszać się po aplikacji bez ryzyka, że odtwarzanie nagrania zostanie przerwane, jak to dzieje się dotychczas.

Na problemach Facebooka i WhatsAppa z pewnością skorzysta konkurencja w postaci Signala i Telegrama. Komunikatory już wcześniej stały się beneficjentami kontrowersyjnej zmiany polityki WhatsAppa. Wielu użytkowników zrezygnowało wtedy z aplikacji, znajdującej się w posiadaniu Facebooka i przeszła na Telegrama i Signala.

