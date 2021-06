Po długotrwających testach, popularny komunikator wreszcie otrzymał możliwość obsługi wielu urządzeń. Od teraz WhatsApp umożliwi połączenie czterech urządzeń z jednym kontem.

Zdjęcie WhatsApp wprowadza nową funkcję / 123RF/PICSEL

Twórcy WhatsAppa rozpoczęli zawansowane testy dotyczące wdrożenia obsługi wielu urządzeń w czerwcu ubiegłego roku. Teraz, niemal 12 miesięcy od pierwszych informacji na ten temat, rozwiązanie doczekało się publicznej wersji beta.

Długo wyczekiwana możliwość, ma ułatwić korzystanie z komunikatora na kilku urządzeniach jednocześnie. Do tej pory aplikacja umożliwiała zalogowanie się na tylko jednym sprzęcie, co w dużym stopniu ograniczało możliwości komunikacji.

Warto przy okazji przypomnieć, że niebawem WhatsApp może posłużyć także, jako aplikacja do przesyłania autoryzacyjnych kodów na Instagrama. Dowodzą na to zrzuty ekrany opublikowane jakiś czas temu na Twitterze użytkownika Alessandro Paluzzi. Potwierdzają one także chęć ujednolicenia platform komunikacyjnych przez Facebooka.

Już od jakiegoś czasu słyszy się bowiem, że gigant chce przebudowywać całą swoją infrastrukturę wewnętrzną, aby pozwolić na działanie aplikacji między sobą. Mark Zuckerberg wspominał także, iż chciałby, aby komunikacja w ramach aplikacji Facebooka pozostawała szyfrowana technologią end-to-end.

