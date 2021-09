WhatsApp - trwają prace nad istotną zmianą

Stosunkowo niedawno WhatsApp wprowadził wyczekiwaną przez użytkowników funkcję umożliwiającą obsługę komunikatora na wielu urządzeniach. Niestety klienci wciąż natrafiali na nowe problemy, które dotykały m.in. usuwanie wątków. Skasowane rozmowy na jednym urządzeniu, mogły pozostać na kolejnym i odwrotnie.

Portal WABetaInfo właśnie potwierdził, że twórcy WhatsAppa pracują nad drugą, udoskonaloną wersją funkcji Multi-Device. Mutli-Device 2.0 to narzędzie, które pozwoli użytkownikom WhatsAppa na połączenie do czterech urządzeń towarzyszących. Nadal będzie można używać tylko jednego smartfona, który będzie głównym przyrządem a wszystkie weryfikacje dodatkowych, będą przeprowadzane z jego poziomu. Z WhatsAppa na tabletach i komputerze będzie można korzystać nawet, gdy nadrzędny aparat pozostanie wyłączony. Wszystkie urządzenia towarzyszące zostaną rozłączone, gdy użytkownik nie zaloguje się do aplikacji na smartfonie przez 14 dni.

Multi-Device 2.0 jest już oficjalnie w fazie rozwoju. Funkcja początkowo będzie przez jakiś czas dostępna tylko i wyłącznie dla osób, które biorą udział w beta testach aplikacji.

