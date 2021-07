WhatsApp testuje wiadomości, które znikną po przeczytaniu

View Once - taka nazywa się funkcja, nad którą pracuje WhatsApp. Według serwisu Wabetainfo, po jej wdrożeniu użytkownicy otrzymają opcję umożliwiającą wysyłanie wiadomości multimedialnych "jednokrotnego użytku". Co to oznacza?

Pomysł na wideo lub zdjęcie, które można odczytać wyłącznie raz, gdyż ulega ono "samozniszczeniu" niczym w filmie szpiegowskim, nie jest nowym patentem, wykorzystał je dawno temu Snapchat. Facebook, właściciel WhatsAppa, nie ma hamulców przed pożyczaniem funkcji znanych z innych serwisów, dlatego w popularnym komunikatorze możemy korzystać ze znikających wiadomości multimedialnych, różnica polega na tym, że automatycznie kasują się one dopiero po siedmiu dniach.

Jak twierdzi Wabetainfo, premierowa funkcja ma działać nawet na telefonach, które otrzymały taką wiadomość, ale ich wersja apki nie wspiera jeszcze nowej funkcji. Czyli, użytkownik nie ma jeszcze nowej opcji (nie może wysłać wiadomości typu View Once), ale w przypadku bycia odbiorcą, wiadomość wysłana przez osobę posiadającą View Once i tak zniknie z jego telefonu.

WhatsApp - kwestia regulaminu



15 maja minął termin akceptacji nowego regulaminu WhatsAppa, zmiana polityki prywatności w komunikatorze WhatsApp wzbudziła wiele kontrowersji wśród użytkowników. Późniejsza informacja na temat ograniczenia funkcjonalności kont, które jej nie zaakceptują dodatkowo podgrzała atmosferę. Wiele osób korzystających z komunikatora, postanowiła szukać alternatywnych rozwiązań.

Czy zaakceptowałeś/łaś nowy regulamin WhatsAppa? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy zaakceptowałeś/łaś nowy regulamin WhatsAppa? Tak 27% Nie mam zamiaru 60% Nie korzystam z WhatsAppa 13%

głosów: 3185

Jak się jednak okazuje WhatsApp zdecydował się zmienić swoje podejście, mając nadzieję na utrzymanie obecnych użytkowników. Zamiast wzbudzających niechęć ograniczeń, aplikacja będzie przypominać o zmianach regulaminu. Komunikaty te będą wyświetlane stosunkowo często, jednak jak zapewnia Facebook - nie na tyle aby stały się niedogodnością. Takie działania ma stopniowo zachęcać kolejne osoby do akceptacji nowej polityki.

