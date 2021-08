Ruszyły testy beta Windowsa 11 – użytkownicy narzekają na liczne problemy

O tym, że wymagania systemu Windows 11 będą wyższe niż w przypadku obecnych "okienek", wiadomo już od jakiegoś czasu. Co więcej, sama aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania, nie będzie nawet możliwa w przypadku osób, niespełniających wspomnianych wymagań.

Podczas gdy dostępna do tej pory w kanale deweloperskim, wersja testowa systemu posiadała mocno ograniczone wymagania systemowe (wszystko ze względu celowej - większej dostępności), tak niedawno wydana wersja Beta, zbliżyła się już do tych właściwych. Jak można się spodziewać - wywołało to wiele skarg u zainteresowanych użytkowników.

Osoby chcące przejść na nowszą i bardziej stabilną wersję Beta, napotkały na spore problemy związane z wydajnością systemu. Na serwisach społecznościowych oraz portalach typu Reddit zaczęły pojawiać się pierwsze wpisy, które jasno wskazywały na niezadowolenie osób dysponujących mniej wydajnymi komputerami. Sporo z nich doczekało się nawet oficjalnej odpowiedzi firmy Microsoft.

Niestety wszystko wskazuje na to, że niewiele można poradzić w tym temacie. Sporym problemem jest m.in. konieczność posiadania układu TPM 2.0 (Trusted Platform Module), który znacząco wpływa za bezpieczeństwo systemu. Osoby niedysponujące komputerem, wyposażonym w m.in. to rozwiązanie, nie otrzymają możliwości aktualizacji Windowsa.

