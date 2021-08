Usterki dotyczące drukowania w systemie Windows to prawdziwa zmora użytkowników. Dopiero stosunkowo niedawno, Microsoft poradził sobie z problemami dotyczącymi wadliwych aktualizacji, uniemożliwiających drukowanie dokumentów. Dotyczyły one drukarek korzystających z niektórych aplikacji - firma nie podała większej ilości szczegółów w tej sprawie. Tym razem problem dotyczy luki dnia zerowego, oznaczonej kodem CVE-2021-36958.

Microsoft nie ujawnił detali na temat wykrytego problemu. Wiadomo, że dotyczy on błędu bezpieczeństwa w przypadku zdalnie wykonywanego kodu. Choć firma nie poradziła sobie jeszcze z problemem, poinformowała jednak w jaki sposób można obejść jego działanie.

By obejść problem, należy zastosować kilka kroków:

Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy sama usługa bufora wydruku jest uruchomiona. W tym celu w programie Windows PowerShell należy wpisać komendę: "Get-Service -Name Spooler".

Jeśli bufor wydruku jest uruchomiony lub usługa nie jest wyłączona, powinno się wykonać następujące czynnośći:

Przede wszystkim zatrzymać i całkowicie wyłączyć usługę w danym środowisku. Można to uczynić poprzez wpisanie komend: "Stop-Service -Name Spooler -Force" oraz "Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled" w Windows PowerShell.

Powyższe czynności zablokują nam możliwość korzystania z drukarki, jednak powinny uchronić komputer przed potencjalnym atakiem, do czasu oficjalnego załatania luki.\

