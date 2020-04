​Zoombombing - popularna aplikacja ma coraz więcej problemów

Zorganizowane przy pomocy aplikacji Zoom posiedzenie jednej z komisji senatu stanu Vermont zostało przerwane przez hakerów, udostępniających w jego trakcie treści pornograficzne. Na całym świecie obserwujemy zjawisko o nazwie zoombombing.

Zdjęcie /123RF/PICSEL Zoom - jak pobrać aplikację i używać komunikatora do wideokonferencji?

O incydencie podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa senatu stanu Vermont informuje lokalny portal VTDigger. Na obradach zorganizowanych z wykorzystaniem aplikacji Zoom i transmitowanych na żywo na platformie YouTube pojawili się niepowołani uczestnicy. Użyli oni funkcji współdzielenia ekranu do wyświetlenia treści pornograficznych oraz skandowali rasistowskie hasła, uniemożliwiając przeprowadzenie posiedzenia.

Reklama

Jak zauważają eksperci ESET, sytuacja ta nie jest wyjątkiem. Od kiedy światowa epidemia koronawirusa przybrała na sile, wiele organizacji zostało zmuszonych do organizowania wideokonferencji. Niestety niesie ona ze sobą szereg potencjalnych zagrożeń, z których mogą korzystać cyberprzestępcy oraz zwykli wandale. Jedną z nich jest możliwość dołączenia do spotkania dowolnej osoby, posiadającej link do danego wydarzenia. Zoombombing, czyli zorganizowane akcje mające na celu zakłócanie wideokonferencji, stały się na przestrzeni minionych tygodni jednym z poważniejszych zagrożeń, z którymi muszą mierzyć się firmy pracujące zdalnie. W skrajnych przypadkach tego typu działania mogą skutecznie sparaliżować komunikację w danej organizacji.

­­- Narzędzia do wideokonferencji, w tym Zoom, to dla wielu firm jedyne koło ratunkowe, które umożliwia im w obecnej sytuacji poprawne funkcjonowanie. Trzeba jednak pamiętać, że tak jak każde inne rozwiązania w branży IT, przy nieprawidłowej konfiguracji mogą nieść ze sobą szereg zagrożeń - komentuje Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w ESET.

Zoom postanowił wprowadzić dodatkowe hasła i tak zwaną poczekalnię, dzięki której będzie wiadomo, kto próbuje dołączyć się do rozmowy i jakie są jego plany.