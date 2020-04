Zoom - jak pobrać aplikację i używać komunikatora do wideokonferencji?

Zoom to w czasie pandemii jedna z najpopularniejszych aplikacji do wideokonferencji. Jak pobrać aplikację Zoom, używać jej oraz co jeszcze oferuje ten komunikator do rozmów ze znajomymi, zdalnej nauki i pracy?

Zdjęcie Jak korzystać z Zoom? /materiały prasowe

Zoom to aplikacja, która w łatwy sposób umożliwia stworzenie spotkań online, transmisji wideo lub przeprowadzenie webinaru. Program wyróżnia się brakiem abonamentu w podstawowej wersji (twórcy oferują także pakiety płatne), jak również możliwością wyświetlania obrazu jednocześnie nawet ze 100 kamer. Oprócz tego, Zoom pozwala na skorzystanie z obrazu w jakości HD przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku. To nie jedyne opcje, z jakich mogą skorzystać użytkownicy.

Jak pobrać Zoom?

Reklama

Aby pobrać Zoom należy wejść na witrynę Zoom.us i stworzyć darmowe konto w serwisie. Po pobraniu pliku instalacyjnego aplikację będzie można uruchomić na komputerze. Zoom oferuje również programy przeznaczone na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS. Z Zoom można korzystać także bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej.

Zdjęcie Strona główna Zoom / INTERIA.PL

Po zainstalowaniu, program jest w kilka chwil gotowy do pracy.

Funkcje Zoom

Zoom posiada szereg funkcji, które można wykorzystać podczas codziennej komunikacji. Warto pamiętać, że niektóre z nich zostały ograniczone w przypadku darmowej wersji - bardziej zaawansowani użytkownicy będą mogli więc rozważyć wykupienie dodatkowego planu abonamentowego.

W darmowej wersji programu możemy skorzystać z możliwości przeprowadzenia rozmowy ze 100 użytkownikami jednocześnie, a także wybrać spotkanie "jeden na jeden". W przypadku spotkań grupowych, Zoom ogranicza każde z nich do 40 minut, jednak liczba spotkań przez cały dzień jest nielimitowana.

Zoom oferuje także wideo w rozdzielczości HD oraz jakość audio na tym samym poziomie. Każda z osób korzystających z programu może być aktywnym słuchaczem lub podzielić się widokiem swojego ekranu - aplikacja wspiera dzielenie się wieloma ekranami jednocześnie.

Dzięki funkcjom nastawionym na kolaborację z innymi, Zoom oferuje możliwość umawiania spotkań, wspiera lokalne nagrywanie materiałów wideo, a także posiada stosowne wtyczki do programu Outlook oraz przeglądarki Chrome. Każda z osób może wygenerować własny, unikalny link do spotkania, co zapewnia bezpieczeństwo oraz prywatność tego rozwiązania. Dodatkową możliwością w darmowej wersji programu jest opcja oznaczona jako "whiteboarding", która ma skutecznie zastąpić popularną, białą tablicę oraz marker w firmach. Zoom wspiera zarówno tradycyjną mysz, jak i klawiaturę.

Ekran główny

Z poziomu ekranu głównego Zoom możemy podejrzeć odpowiednio nazwę hosta, hasło do połączenia oraz adres URL pozwalający dołączyć do rozmowy. W przypadku braku kamerki, uczestnik może połączyć się tylko i wyłącznie za pomocą mikrofonu. Dolna część programu pozwala na podzielenie się ekranem oraz zaproszenie kolejnych osób za pośrednictwem kilku kanałów.

Zdjęcie Interfejs Zoom jest prosty / INTERIA.PL

Podczas rozmowy, Zoom daje możliwość wyciszenia mikrofonu, zarządzania uczestnikami, a także czatowania z wybranymi osobami z poziomu panelu po prawej stronie. Każda osoba, która będzie chciała nagrać dane spotkanie również może to zrobić przy pomocy przycisku "Record".

Jak widać interfejs programu nie jest skomplikowany i sprowadza się do wykonania najprostszych operacji - najbardziej potrzebnych podczas komunikacji. Obecnie Zoom oferuje również możliwość streamingu treści do Facebooka oraz serwisu YouTube. Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne pozwala także użytkownikom dodawać i udostępniać zdjęcia i inne materiały multimedialne zapisane w usługach chmurowych takich, jak Dysk Google czy Dropbox.

Zdjęcie Do rozmowy w Zoom można zaprosić na kilka sposobów / INTERIA.PL

Bezpieczeństwo

Zoom wykorzystuje protokół SSL do zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa oraz szyfruje informacje kluczem AES 256. Firma nie zapewnia szyfrowania end-to-end, które pozwalałoby jedynie nadawcy oraz odbiorcy na podejrzenie treści przesyłanych wiadomości, wideo czy audio. Ryzyko związane z przejęciem rozmowy jest niewielkie, jednak warto o tym pamiętać.

Ceny

Zoom jest dostępny w kilku opcjach: darmowej, PRO, Business oraz Enterprise. W przypadku płatnych abonamentów, ceny plasują się odpowiednio na poziomie 14,99$ miesięcznie, 19,99$ miesięcznie oraz 19,99$ za miesiąc. Te opcje są przeznaczone dla użytkowników korporacyjnych oraz biznesowych, którzy nie chcą posiadać limitów oraz ograniczeń podczas wykorzystywania aplikacji. Każdy z pakietów różni się także od siebie zawartością.