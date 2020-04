Zoom - odkryto kolejne groźne luki w zabezpieczeniach

Aplikacja Zoom jest obecnie jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na rynku. Niestety duży rozgłos przyczynił się też do większego zainteresowania jej kwestiami bezpieczeństwa, a te delikatnie mówiąc – mogą nie być idealne.

Zdjęcie Zoom z kolejnymi lukami /123RF/PICSEL

Zoom, w specjalnym oświadczeniu, poinformował, że daje sobie 90 dni na poprawienie najważniejszych błędów. Firma dotychczas obsługiwała firmy, tymczasem z 10 mln użytkowników - za sprawą pandemii - z Zoom zaczęło korzystać ponad 200 mln użytkowników.



Dowodem niech będą kolejne luki wykryte przez niezależnych badaczy, które mogą spowodować naruszenie zarówno komputerów z systemem Windows, jak i Mac. Pierwsza z nich, wykryta przez osoby z ugrupowania Hacker Fantastic może pozwolić hakerom na kradzież danych uwierzytelniających.

Reklama

Kolejna, wykryta przez Patricka Wardle'a, byłego hakera NSA, może skutkować nawet przejęciem komputera Mac przez hakerów, a następnie umożliwić zainstalowanie na nim złośliwego oprogramowania.

Problemów z zabezpieczeniami w aplikacji Zoom wciąż przybywa. Niedawno informowaliśmy o ukrytej funkcji komunikatora, która potajemnie wysyła dane do Facebooka bez wiedzy użytkownika. Choć wspomniany problem został szybko załatany przez administratorów, to jednak wciąż nie wiadomo co z kolejnymi.