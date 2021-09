Rudolf Weigl, urodził się 2 września w 1883 roku w miasteczku na Morawach. Po ukończeniu Uniwersytetu Lwowskiego został zmobilizowany do armii austriackiej. W trakcie I wojny światowej, pełniąc służbę w szpitalu wojskowym, po raz pierwszy jego obiektem fascynacji stały się zarazki tyfusu plamistego. Okres wojny sprzyjał rozwojowi chorób takich jak tyfus, a wszy były istotnym wektorem przenoszenia zarazy. Aby wytworzyć skuteczną szczepionkę potrzebne były badania nad insektami - odkrycie Weigla było przełomowe, stworzył on metodę laboratoryjnej hodowli insektów. Dzięki niej mógł opracować szczepionkę na tyfus.

Oficjalnie Weigl wyniki swoich badań ogłosił dopiero w 1930 roku, chciał być w stu procentach pewien skuteczności szczepionki. "Wielki tryumf nauki polskiej" - można było wtedy przeczytać w dzienniku "ABC". Za swoje odkrycie został on zgłoszony do Nagrody Nobla, ale laureatem prestiżowego tytuły został wtedy Austriak Karl Landsteiner. Ponowna próba zdobycia Nagrody Nobla w 1948 również się nie powiodła - skutecznie przyczyniły się do tego komunistyczne władze.

"Historia zadrwiła z Rudolfa Weigla okrutnie. Pierwszy raz stracił szansę na Nobla, bo chciał być Polakiem, a nie Niemcem, drugi, bo znaleźli się Polacy, którzy uznali, że był złym Polakiem" - pisał Mariusz Urbanek w swojej książce "Profesor Weigl i karmiciele wszy". Po wojnie stał się ofiarą pomówień kolegów po fachu. W 1951 roku zrezygnował z pracy i przeszedł na emeryturę. Zmarł 11 sierpnia 1957 roku.

Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Czym jest Google Doodle?

Wyszukiwarka Google cyklicznie zmienia swoje logo na konkretną grafikę symbolizującą dane święto lub oddającą hołd twórcy, działaczowi społecznemu lub osobie, która miała bardzo duży wpływ na innych ludzi.

W czerwcu Google Doodle uczciło Krzysztofa Kieślowskiego