Benoît Mandelbrot w Google Doodle – kim był wybitny matematyk?

Google postanowiło uczcić 96. rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych matematyków nowożytnej historii – urodzony w Polsce Benoit Mandelbrot był twórcą geometrii fraktalnej, jego teorie stały się podwalinami m.in. grafiki komputerowej

Zdjęcie Benoît Mandelbrot, zdjęcie z 2008 roku. Fot. Wikipedia/David Monniaux/GNU /Wikipedia

Mandelbrot jest przede wszystkim znany jako twórca geometrii fraktalnej, dziedziny matematyki opisującej nieregularne kształty występujące w przyrodzie, takie jak linia brzegowa, zbocza górskie, i systemy komórkowe.

Czym są fraktale? Można je w uproszczeniu opisać jako interpretację graficzna równań i ciągów pojmowanych wcześniej jako abstrakcyjne, nie posiadające bezpośrednich odniesień do obiektywnej rzeczywistości. Od 1957 pracował w USA dla firmy IBM, bazując na badaniach dwóch matematyków: Gastona Julii i Pierre’a Fatou, a także wykorzystujac nowoczesne - jak na tamte czasy - komputery, stworzył wykresy nazwane fraktalami.

Benoit Mandelbrot urodził się w Warszawie 20 listopada 1924 roku w rodzinie litewskich Żydów. W 1936 roku wyemigrował z rodzicami do Francji, gdzie studiował w Ecole Polytechnique w Paryżu. Po wojnie wyjechał do USA. Pracował w centrum badawczym im. Watsona w Nowym Jorku, wykładał na Uniwersytecie Harvarda, w Massachusetts Institute of Technology, a od 1987 roku był profesorem na Uniwersytecie Yale.

Mandelbrot zmarł 17 października w czwartek w Cambridge w stanie Massachusetts.