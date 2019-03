Parszywa dwunastka - największe porażki w technologiach

Nie każda technologia, wynalazek, usługa czy gadżet musi być gigantycznym sukcesem. Ale różnica pomiędzy przyjęciem "z rezerwą" a totalną porażką jest bardzo duża. Przedstawiamy 12 - naszym zdaniem - największych porażek w historii technologii.

Zdjęcie Google+ /123RF/PICSEL

Google Plus



Google Plus wystartowało w czerwcu 2011 roku, będąc w założeniu bezpośrednią konkurencją dla Facebooka. Początkowo zyskał pewną popularność, ale szybko stał się miejscem głównie dla branży internetowej i mediów. W 2015 roku serwis miał około 110 mln użytkowników. Potem było tylko gorzej - serwis regularnie przegrywał walkę "o rząd dusz" z Facebookiem, aby w końcu ulec marginalizacji. Ale na tym nie skończyły się problemy Google+. Okazało się, że od 2015 do marca 2018 roku w serwisie istniał bardzo poważny błąd. Luka pojawiła się w opcji logowania do innych usług przy pomocy konta Google+. Z tą opcją użytkownicy internetu mieli do czynienia od lat, wiele platform umożliwiało logowanie za pomocą osobnego konta, Facebooka lub właśnie konta Google+. Usunięto ją, ale już po tym, jak Google ogłosiło chęć wygaszenia serwisu. W tym materiale omówiliśmy, jak usunąć konto z Google Plus.