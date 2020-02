Granice państw na świecie nie są w pełni ujednolicone. Ze względu na polityczne niejasności czy trwające konflikty, mogą być one różne w zależności od tego, w jakim kraju mieszkamy lub którego polityka zapytamy. Mapy Google postanowiły to uwzględnić - bez wątpienia wywoła to kontrowersje.

Zdjęcie Google Maps /INTERIA.PL Nowe funkcje Map Google i zmiana ikony – wszystko z okazji 15. urodzin

Właśnie te nieścisłości chce uwzględnić w swoich mapach Google. W tym celu wprowadzono specjalne poprawki, które wyświetlają mapę w zależności od tego, kto ją ogląda i z którego miejsca na świecie. W zależności od stanowiska politycznego danego państwa, granice pomiędzy krajami mogą się różnić.

Reklama

To nie pierwszy raz Google dostosowuje swoje mapy względem sporów regionalnych. Dobrym przykładem może być mapa Krymu, która w zależności od naszej lokalizacji może widnieć jako terytorium neutralne, lub należące do Rosji.