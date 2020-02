Nowe funkcje Map Google i zmiana ikony – wszystko z okazji 15. urodzin

Mapy Google w lutym 2020 roku obchodzą 15. rocznicę urodzin. Jedno z najważniejszych narzędzi współczesnego człowieka z tej okazji otrzyma kilka nowych funkcji. Zmianie ulegnie wygląd logo. Na tym nie kończą się plany Google związane z Mapami na najbliższe lata.

Dokładnie 8 lutego 2005 roku Google zmieniło sposób, w jaki będziemy się przemieszczać. Wtedy nie było to jeszcze takie oczywiste. "Stworzyliśmy Mapy Google, aby ułatwić przemieszczanie się z punktu A do punktu B" - pisał 15 lat temu Bret Taylor z Google. Dzisiaj wiemy, że Google Maps to coś znacznie więcej niż mapa i nawigacja samochodowa.

Z okazji 15. rocznicy Google postanowiło wprowadzić kilka istotnych zmian w Mapach, także dla Androida i systemu iOS. Co konkretnie?

Pięć specjalnych kart

Kluczowa nowość to pięć łatwo dostępnych kart: Odkrywaj, Dojazd, Zapisane, Opublikuj i Najnowsze.

Odkrywaj: W karcie Odkrywaj udostępniono informacje i opinie o około 200 milionach miejsc na całym świecie, w tym o lokalnych restauracjach, pobliskich atrakcjach lub zabytkach.

Dojazd: Opcja ustawienia codziennych dojazdów, aby otrzymywać aktualne informacje o ruchu drogowym i czasie podróży oraz propozycje alternatywnych tras.

Zapisane: Tutaj możemy przeglądać swoje zapisane miejsca, organizować plany na następną podróż oraz udostępniać Wasze rekomendację w jednym wygodnym miejscu.

Opublikuj: Dzielenie się swoją lokalną wiedzą i dodawać szczegółowe informacje na temat dróg i adresów, brakujących miejsc, a także recenzje biznesowe i zdjęcia.

Najnowsze: Źródło wiedzy o trendach oraz miejscach, których nie możecie przegapić zdaniem lokalnych ekspertów i wydawców. Oprócz odkrywania, zapisywania i udostępniania rekomendacji w sieci, można bezpośrednio porozmawiać z firmami, aby uzyskać odpowiedzi na pytania.

Zdjęcie Pięć nowych kart / materiały prasowe

Nowa ikona Map Google

"Zmiana opiera się na kluczowym od samego początku elemencie Map - pinezce - i reprezentuje zmianę charakteru naszej usługi - od narzędzia ułatwiającego dotarcie do miejsca docelowego, do takiego, które towarzyszy wam podczas zdobywania nowych doświadczeń i odkrywania kolejnych ciekawych punktów na mapie świata" - czytamy w komunikacie Google.

Zdjęcie Nowa ikona Map Google / materiały prasowe

Dalsze plany Google związane z Mapami

W minionym roku Google wprowadziło prognozy zatłoczenia w środkach transportu publicznego, oparte o dane zebrane podczas poprzednich przejazdów. Wszystko po to, aby dowiedzieć się, jakie będą warunki podróży w wybranym przez nas autobusie, tramwaju czy linii metra. Wkrótce przed wyruszeniem w drogę, będzie można poznać kolejne szczegóły, takie jak:

Temperatura: dla jeszcze bardziej komfortowej jazdy - czy według poprzednich pasażerów w pojeździe było za ciepło czy za zimno.

Dostępność: jeśli mamy specjalne potrzeby lub wymagacie dodatkowego wsparcia, od teraz będzie można zidentyfikować linie transportu publicznego z obsługą personelu, łatwo dostępnym wejściem i siedzeniem, dostępnym przyciskiem STOP lub dobrze widoczną diodą LED.

Sekcja dla kobiet: w regionach, w których firmy przewozowe zdecydowały się na wyznaczenie specjalnych sekcji dla kobiet, Google pomoże znaleźć te informacje.

Bezpieczeństwo na pokładzie: informacja, czy dany środek transportu jest monitorowany - niezależnie od tego, czy jest to obecność pracownika ochrony, zainstalowane kamery bezpieczeństwa czy dostępność linii pomocy.

Liczba dostępnych wagonów: w Japonii będzie można wybrać trasę na podstawie liczby wagonów, aby zwiększyć swoje szanse na zajęcie miejsca siedzącego.

Powyższe przydatne informacje pochodzić będą od pasażerów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i pojawią się obok tras transportu publicznego. Jak podzielić się tą wiedzą? Aby pomóc przyszłym pasażerom, można wypełnić krótką ankietę w Mapach Google na temat swoich wrażeń z ostatnich podróży. Powyższe informacje będą pokazywane na całym świecie w marcu, a ich dostępność będzie się różnić w zależności od regionu i organizacji transportu miejskiego - twierdzi Google.

Zdjęcie Google planuje dalsze zmiany w Live View / materiały prasowe

"W nadchodzących miesiącach będziemy testować nowe możliwości Live View, zaczynając od lepszej pomocy za każdym razem, gdy wyszukujecie miejsca. Będziecie mogli szybciej zobaczyć, jak daleko się ono znajduje i w jakim kierunku powinniście się udać" - czytamy we wpisie autorstwa Dane Glasgow z Google.

Mapy Google - najważniejsze momenty w 15-letniej historii

Zdjęcie Street View na pustyni / materiały prasowe

08-02-2005 Mapy Google po raz pierwszy w wersji desktopowej - debiut usługi



28-06-2005 Start Google Earth

10-05-2007 Google Earth dostępne w Polsce

27-11-2007 Uruchomienie Google Maps na telefonach

12-05-2008 Uruchomienie w Polsce pełnej wersji Map Google

04-07-2008 Europejska premiera Street View

26-06-2009 Warszawa 3D w Google Earth

25-11-2010 Trójwymiarowy Poznań w Google Earth

17-12-2010 Generacja Google Maps 5.0 dla urządzeń mobilnych

20-07-2011 Nawigacja w Mapach Google

10-08-2011 Ulica Piotrkowska została wybrana wizytówką Polski na Street View

26-04-2012 Samochody Street View ponownie na polskich ulicach

23-04-2013 Nowe zdjęcia Street View z całej Polski na Mapach Google

15-05-2013 Nowy wygląd Google Maps

24-05-2013 Wskazówki dojazdu rowerem na polskich Mapach Google

06-05-2014 Wyjazd samochodów Street View na ulice Polski

06-05-2014 Dodanie informacji na temat restauracji, barów i hoteli

11-06-2014 Uruchomienie Google Moja Firma w Mapach Google

09-02-2015 10 lat Google Maps

10-11-2015 Dostęp offline do Google Maps

01-06-2016 Wrocław z usługą Transport Publiczny na Mapach Google

31-05-2019 Funkcja popularnych dań w Google Maps

11-02-2019 Wprowadzenie funkcji Live View

14-11-2019 Technologia zamiany tekstu na mowę w Google Maps