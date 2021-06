Od 1 czerwca istnieje możliwość pobrania Unijnych Certyfikatów COVID (UCC). To elektroniczne zaświadczenie, które ma ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

Startuje paszport szczepionkowy

Jak informuje serwis pacjent.gov.pl od 1 czerwca pojawiła się możliwość pobrania tzw. paszportu szczepionkowego. Składa się na niego kod QR i unikalny identyfikator, które należy pokazać podczas przekraczania granicy. Certyfikat zawiera informacje, które ułatwiają służbom granicznym i sanitarnym określenie, czy istnieje potencjalne zagrożenie epidemiczne.

Wspomniany kod można wygenerować na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Od 25 czerwca dostęp do certyfikatu będzie także możliwy w aplikacji mobilnej mojeIKP i programie mObywatel. Osoby nie dysponujące telefonem, mogą go także otrzymać w formie wydruku papierowego w danym punkcie szczepień, po otrzymaniu zabiegu.

Serwis pacjent.gov.pl przypomina także, że Unijny Certyfikat COVID (UCC) nie zastępuje dokumentów podróży i nie może służyć jako zamiennik paszportu czy dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru, czy na prom.

Każdorazowo przed każdą podróżą warto także sprawdzić obowiązujące regulacje w danym kraju. Niektóre państwa wymagają pełnego szczepienia, inne umożliwiają wjazd już po pierwszej z dawek szczepionki dwudawkowej.

Certyfikat covidowy będzie mogła uzyskać osoba, która spełnia jeden z trzech warunków:

- jest ozdrowieńcem, czyli przebyła chorobę COVID-19;

- ma negatywny wynik testu COVID-19;

- została zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Jak uzyskać certyfikat covidowy?



- przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP);

- w podmiotach leczniczych (aplikacja gabinetowa - gabinet.gov.pl;

- w punktach szczepień;

- od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej;

- w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel (po 25 czerwca).