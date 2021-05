mObywatel - jakie funkcje oferuje i kiedy nie można z niej skorzystać?

mObywatel w wersji na Androida i system iOS jest używana już przez prawie 3 mln Polaków. Jakie funkcje oferuje, na co pozwala i czego nie możemy z nią zrobić, a także, w jakiej sytuacji jest ona nieaktywna. Odpowiadamy na te oraz inne pytania.

Zdjęcie mObywatel - wszystko, co trzeba wiedzieć o rządowej aplikacji / materiały prasowe

Reklama

- Dzięki mObywatelowi, w kilka kliknięć, bez szukania i niepotrzebnego stresu możemy mieć szybki dostęp do swoich najważniejszych dokumentów, w tym danych i zdjęcia z dowodu osobistego - mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Nasza aplikacja przydaje się w wielu życiowych sytuacjach, w tym w trakcie podróży. Korzysta z niej już ponad 2,7 miliona Polaków - dodaje.

Reklama

mObywatel - co z w nim znajdziemy?



Przede wszystkim dane, które pozwolą na potwierdzenie tożsamości. Ta część aplikacji jeszcze niedawno nazywała się mTożsamość.

Jakie więc dane znajdziecie w mObywatelu? Swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, numer dowodu osobistego, informacje o tym, jaki organ wydał dokument, datę ważności dowodu, informację o płci, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, informację o obywatelstwie i miejscu zameldowania oraz zdjęcie z dowodu osobistego.

Skąd się biorą dane w mObywatelu? Z rejestrów państwowych - Rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych. Dostęp do tych danych w aplikacji mamy tylko my. Ich bezpieczeństwo gwarantuje profil zaufany, który jest potrzebny do uruchomienia apki.

Dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych.

mObywatel - kiedy z niego nie skorzystamy?



mObywatel nie zastępuje okazania dowodu osobistego lub paszportu na lotniskach, u notariusza, w bankach, czy podczas rejestracji karty SIM.

Nie skorzystamy z mObywatela, jeśli wasz dowód osobisty jest nieważny.

mObywatel - gdzie można z niego skorzystać?

W hotelach - podczas zameldowania,





W pociągach - podczas kontroli biletów,





W wypożyczalniach sprzętu sportowego,





Na poczcie, gdy chcecie odebrać list polecony lub paczkę,





Przyda się również np. podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, w sklepach, czy w przychodniach.

- Prawo do posługiwania się mObywatelem i okazywania za jego pomocą dokumentów i danych daje ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - przypomina minister Marek Zagórski.

Aplikacja mObywatel jest dostępna na urządzeniach z systemami Android i iOS.

mObywatel - co jeszcze oferuje?

mPrawo Jazdy - cyfrowy dokument z odwzorowaniem twoich uprawnień do prowadzenia pojazdów. mPrawo jazdy korzysta z aktualnych danych, które znajdują się w rejestrach państwowych.