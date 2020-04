HBO GO ogranicza jakość wideo i zawiesza niektóre produkcje

Stacja HBO dołącza do innych serwisów sVOD i wprowadza zmiany mające ograniczyć jakość przesyłania strumieniowego na czas zwiększonego popytu na internet - czytamy w komunikacie wystosowanym przez platformę.

Zdjęcie HBO wprowadza ograniczenia w jakości streamu wideo - dokładne szczegóły nie zostały jednak podane. Na zdjęciu zrzut ekranu z witryny platformy /materiały prasowe HBO udostępnia darmowe filmy i seriale na czas pandemii

Epidemia koronawirusa i nakaz pozostania w domach przyczyniają się do nadmiernego wykorzystania internetu. Zgodnie z zaleceniem komisarza UE ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona, największe platformy streamingowe i telekomunikacyjne ograniczają jakość przesyłania swoich materiałów by choć na chwilę odciążyć globalną sieć.

Do takich serwisów jak Netflix, Apple TV Plus czy Disney Plus, dołączyło właśnie HBO GO. Firma poinformowała, że ze względu na stan epidemii jest zmuszona przesunąć premiery niektórych produkcji. Dodatkowo ze względu na nadmierne korzystanie z internetu, wprowadza ograniczenia dotyczące prędkości i jakości streamingu.

HBO nie podało jednak żadnych szczegółów dotyczących wspomnianych zmian.