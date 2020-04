HBO udostępnia darmowe filmy i seriale na czas pandemii

HBO ogłosiło, iż udostępni ponad 500 godzin swoich oryginalnych materiałów wideo, wśród których znajdą się seriale oraz pełnometrażowe filmy. Na co mogą liczyć użytkownicy?

Zdjęcie HBO udostępnia darmowe materiały wideo /materiały prasowe

Od piątku 3 kwietnia, przez "ograniczony czas" HBO udostępni użytkownikom za darmo niektóre kultowe seriale oraz programy telewizyjne takie, jak The Sopranos, Six Feet Under, The Wire czy Barry - w aplikacjach HBO Go oraz HBO Now, bez konieczności korzystania z abonamentu.

Lista materiałów jest naprawdę duża - twórcy platformy nie poinformowali jednak, przez ile same multimedia będą dostępne. Bardzo możliwe, że zostaną one ograniczone jedynie na czas trwania ogólnoświatowej pandemii koronawirusa.

Na ten moment nie posiadamy informacji na temat tego czy opisywany dostęp będzie ograniczony do danego regionu lub kraju. Można więc zakładać, że będą z niego mogli skorzystać wszyscy użytkownicy.