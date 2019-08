​GeForce NOW w wersji na urządzenia mobilne

Platforma GeForce NOW jest dostępna od wielu miesięcy dla wybranego grona odbiorców na komputerach PC, Mac oraz urządzeniach SHIELD. Teraz NOW i Nvidia wykonały kolejny krok - uruchomiono pierwsze serwery oparte na kartach graficznych RTX, a na system Android zmierza mobilny klient.

Zdjęcie ​GeForce NOW na urządzeniach mobilnych /materiały prasowe

GeForce NOW to platforma umożliwiająca sprawdzenie najnowszych gier bez posiadania mocnego komputera - wystarczy dobry transfer i dostęp do samej usługi.

Podczas targów Gamescom ogłoszono, że od dzisiaj gracze w Niemczech jako pierwsi skorzystają z graficznych GeForce RTX w chmurze. Wkrótce trafią one do kolejnych centr danych firmy NVIDIA w Europie i Ameryce Północnej, umożliwiając uruchomienie w chmurze gier nowej generacji.

W międzyczasie dostawcy internetowi Softbank i LG U+ przygotowują się do uruchomienia serwerów GeForce NOW z kartami RTX w Japonii i Korei Południowej.

GeForce NOW niebawem rozszerzy swoją dostępność na telefony z systemem Androidem. Wersja demonstracyjna jest w tym tygodniu prezentowana dziennikarzom na targach Gamescom. Gdy to nastąpi, firma zaleca doposażenie telefonu w kontroler Bluetooth, takiego jak SHIELD controller, Razer Raiju Mobile, Steelseries Stratus Duo czy Glap Gamepad - niektóre gry nie będą działać na telefonie z Androidem bez gamepada.