​Filmy znikają z platformy Disney+

Mimo premiery platformy w listopadzie 2019 roku, pierwsze treści zaczynają znikać z Disney+. Problemem mają być umowy licencyjne serwisu.

Zdjęcie Disney Plus /materiały prasowe Disney Plus - kiedy w Polsce? Jak oglądać Disney+ w Polsce? Ile będzie kosztował? Odpowiadamy

Serwis Polygon donosi, iż pierwsze filmy zaczynają znikać z platformy streamingowej Disney+. Dla przykładu, po premierze serwisu można było na nim obejrzeć trzy filmy z serii Home Alone - obecnie są one niedostępne w usłudze. Filmy znikające z Disney+ są sprzeczne z filozofią twórców, którzy informowali, iż multimedia znajdujące się na platformie będą tam dostępne na zawsze: o ile mają one związek z Disneyem.

Jak potwierdza serwis The Verge, sprawa powiązana jest z umowami licencyjnymi Disney+. Twórcy usługi nie informują tak, jak w przypadku Netfliksa i innych platform, które treści pojawią się w najbliższym czasie oraz które zostaną usunięte.

Okazuje się, iż Disney+ najprawdopodobniej nie będzie nigdy posiadał każdego filmu należącego do Disneya, a rotacja treści na platformie będzie czymś normalnym. Najlepiej więc oglądać wybrane materiały, tak szybko, jak to tylko możliwe.