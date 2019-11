Disney Plus - kiedy w Polsce? Jak oglądać Disney+ w Polsce? Ile będzie kosztował? Odpowiadamy

Amerykański gigant uruchomił swoją wyczekiwaną platformę streamingową. Chociaż polska premiera nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, znamy już ceny usługi w naszym kraju.

Zdjęcie Disney+ wystartował 12 listopada. Co z polską premierą? /INTERIA.PL

Disney Plus to kolejna na rynku usługa SVOD oferująca dostęp do gigantycznej biblioteki filmów i programów telewizyjnych Disneya. Poza ogromną kolekcją zarówno współczesnych jak i klasycznych produkcji animowanych, Disney Plus oddaje nam także dostęp do najnowszych dzieł spod znaku Marvela czy Star Wars.

To właśnie pierwszy odcinek serialu "Mandalorian" ze świata "Gwiezdnych Wojen" był premierowym, a jego emisja przyciągnęła przed ekrany rekordowe ilości widzów. Biorąc pod uwagę, że jeszcze przed oficjalnym startem, ilość subskrybentów sięgała ponad 10 milionów, nie dziwi fakt, że wszystko doprowadziło do trudności technicznych. Nawet sama firma przyznała w komunikacie, że nie spodziewano się aż tak wielkiego zainteresowania.

Disney Plus - kiedy w Polsce?



Zdjęcie Pobranie samej aplikacji Disney+ np. na PS4 lub Xboksa One to nie problem (wystarczy zmienić region w konsoli na np. USA), ale do usługi się nie zalogujemy (nie założymy konta) / INTERIA.PL

Na obecną chwilę Disney Plus jest obsługiwany na terenie USA, Kanady i Holandii. W tym ostatnim kraju miesięczny abonament wynosi 6.99 euro, czyli około 30 zł.

Niebawem platforma zawita w Australii i Nowej Zelandii, a już w marcu 2020 roku - w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Irlandii i Włoszech. Pomimo, że na liście zapowiedzianych krajów brakuje na razie Polski, to obecność Disney Plus na naszym rynku jest niemal pewna. Niektóre z produkcji dostępnych w usłudze - jak chociażby wspomniany "Mandalorian" - już teraz posiada polskie napisy, a nawet dubbing. Istnienie duże prawdopodobieństwo, że Disney+ może trafić do Polski oficjalnie jeszcze w marcu.

Disney Plus - jaka cena w Polsce?



Zdjęcie Próba zalogowania się z Polski bez odpowiedniego konta kończy się w ten sposób / INTERIA.PL

Jeśli informacje się potwierdzą, miesięczna subskrypcja w Polsce wyniesie 32,99 zł. - tyle trzeba zapłacić za Disney Plus w ramach dostępu przez usługę Apple TV. Cena miesięcznego abonamentu pojawiła się tam zapewne przez przypadek, ale można założyć, że jest to planowana na nasz rynek subskrypcja.

Obecnie można korzystać na ternie Polski z Disney Plusa, ale konieczne jest założenie konta na przykład na Holandię, wymaga to posiadania odpowiedniej karty płatniczej, kredytowej lub innej formy płatności powiązanej z holenderskimi usługami bankowymi. Jednak - z tego co można przeczytać w mediach społecznościowych - w momencie zakładania konta z holenderską kartą, operacja musi być wykonywana z holenderskiego IP. W przypadku zakupu poprzez Apple TV ten ostatni element nie jest wymagany. Potem, przynajmniej w momencie przygotowania materiału, można korzystać z Disney+ bez VPN-u (wirtualnej sieci).



Oczywiście nie zachęcamy do wykonywania takich operacji - pozostaje zatem czekać na oficjalną premierę Disney+ w Polsce.



