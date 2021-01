Do sieci wyciekła stara wersja Windows Core Polaris

Do internetu trafiła wczesna wersja anulowanego już projektu Windows Core oraz interfejsu Polaris. Kompilacja pochodzi z początku 2018 roku i zawiera tylko podstawowy system operacyjny.

Windows Core OS to oprogramowanie Microsoftu, które miało zmienić postrzeganie "lekkiego" systemu operacyjnego. Zapowiedziany po raz pierwszy niemal dwa lata temu system, miał bazować na modularnej budowie, która pozwala na szybkie dostosowanie oprogramowania pod wiele urządzeń. Wśród zapowiadanych funkcji wymieniało się m.in. Windows Storage Spaces - rozwiązanie, które miało chronić dane umieszczone na dyskach w razie niespodziewanej awarii, a także zoptymalizowaną obsługę dwóch ekranów. System ponadto miał wykorzystywać zupełnie nowy, lekki interfejs nazwany Polaris.

Teraz, gdy wiadomo już, że Windows Core nigdy nie ujrzy światła dziennego, a podwaliny do jego stworzenia posłużyły do opracowywania nadchodzącego Windowsa 10X, do internetu wyciekła bardzo wczesna wersja oprogramowania.

Kompilacja, która wyciekła, to wersja RS3 RTM. Oznacza to, że jest do jedynie "powłoka" samego systemu i tak naprawdę niewiele oddaje zainteresowanym użytkownikom. System nie posiada interfejsu oraz wbudowanych aplikacji. Co ciekawe, wyciek występuje również w architekturze ARM32, co oznacza, że można go uruchomić tylko na starszych komputerach z procesorem ARM32, takich jak Surface RT.

Wyciek stanowi zatem jedynie bardziej ciekawostkę i potwierdzenie faktycznych planów dotyczących powstania Windowsa Core.