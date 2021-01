Windows 10X otrzyma funkcję natychmiastowego wybudzenia

Firma Microsoft wprowadzi do swojego nowego systemu funkcję błyskawicznego wybudzenia. Ma to jeszcze bardziej upodobnić pracę laptopów z Windowsem 10X do mobilnych urządzeń pokroju smartfonów.

Zdjęcie Windows 10X /materiały prasowe

Obecnie większość laptopów wykorzystujących funkcję uśpienia jest w tam czasie całkowicie nieaktywna. Oznacza to, że połączenie z internetem zostaje wstrzymane, wiadomości i powiadomienia do nas nie docierają, a aktualizacje programów społecznościowych są w tym momencie zamrożone. Zupełnie odwrotnie niż w przypadku smartfonów, które nawet z wygaszonym ekranem, wciąż informują nas o najważniejszych informacjach i umożliwiają stałą pracę w tle, przy zminimalizowanych aplikacjach.

Firma Microsoft ma dosyć tego stanu rzeczy i postanawia wprowadzić funkcję, która będzie umożliwiała połączenie cech laptopa oraz smartfona, czyniąc z naszego komputera prawdziwie praktyczne urządzenie do pracy.

Mowa o "Modern Standby" - nowoczesnej funkcji "gotowości", która już niebawem trafi do systemu Windows 10X. Ma ona wprowadzić znane z urządzeń mobilnych natychmiastowe wybudzenie, a więc nieprzerwaną pracę, nawet w przypadku mniejszego poboru energii. Informacje zostały potwierdzone w najnowszej aktualizacji dokumentu wsparcia firmy Microsoft.

System Windows 10X będzie dostępny tylko na specjalnie dedykowanych urządzeniach. Pierwsze z nich mają zawitać na sklepowych półkach w 2021 roku. Być może w przyszłości Microsoft udostępni nowy system dla innych urządzeń.