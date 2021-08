Apple naprawi wadliwego iPhone'a za darmo. O który model chodzi?

Niektóre wady fabryczne urządzenia dają się we znaki na chwilę po zakupie. Łatwiej wtedy wycofać produkt i zastąpić wadliwy komponent. Inne, jak w przypadku iPhone 12 i 12 Pro, mogą pojawić się dopiero po dłuższym okresie użytkowania. W tym przypadku posiadacze tych modeli muszą być gotowi na to, że ich głośnik rozmów może przestać działać. Winny tej sytuacji jest jeden z modułów odbiornika.

Apple zauważyło problem i się do niego ustosunkowało. Producent rozpoczyna globalny program serwisowy, dzięki któremu użytkownicy dotknięci usterką będą mogli się jej pozbyć zupełnie za darmo. Według Apple usterka dotknęła “bardzo mały procent urządzeń". Jeśli jednak jesteś posiadaczem wadliwego egzemplarzu, to możesz zgłosić się do autoryzowanego serwisu Apple.

Usterka pojawia się tylko i wyłącznie w dwóch modelach Apple. Są to iPhone 12 i iPhone 12 Pro. Dlatego też tylko one kwalifikują się do programu serwisowego Apple. Dodatkowo, urządzenie musiało zostać wyprodukowane między październikiem 2020 roku, a kwietniem 2021 roku. Apple informuje, że program obejmuje tylko i wyłącznie problemy z głośnikiem rozmów. Inne usterki nadal są naprawiane odpłatnie. Ponadto, jeśli jest jakaś skaza, która uniemożliwia wykonanie usługi np. pęknięty wyświetlacz, to trzeba będzie za to dodatkowo zapłacić.

