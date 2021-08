Internet Liczba ataków phishingowych wzrosła 12-krotnie

Przestępcy nie próżnują i wciąż rozsyłają do niczego nie świadomych użytkowników fałsze wiadomości SMS. Nadawcy podszywają się w nich pod firmę PGE i informują o zadłużeniu odbiorcy oraz proszą o jak najszybsze uregulowanie zaległości. W wiadomości znajduję się dodatkowo link, który kieruje użytkownika bezpośrednio do strony z płatnościami mobilnymi. Podane w wiadomości kwoty są z reguły niskie, co ma dodatkowo zachęcić do szybkiej i nieprzemyślanej wpłaty. Następstwa takiej decyzji mogą być opłakane.

Treść szkodliwego SMS-a: "PGE: Na dzień (tutaj data wysłania SMS-a - dop. red.) zaplanowano odłączenie energii elektrycznej. Prosimy o uregulowanie należności 3,46 zł. Zapłać teraz na: (tutaj szkodliwy link - dop. red.)

Pod żadnym pozorem nie należy klikać w przesyłany link. Jeśli odbiorca wspomnianego SMS nabierze się i postąpi zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach, może stracić dane logowania do banku, a nawet swoje pieniądze.

Powyższa kampania trwa już od początku tego roku. Wcześniej cyberprzestępcy wykorzystywali w tym celu wiadomości e-mail i sfałszowane faktury. Próba pobrania dokumentów ze spreparowanej strony skutkowała infekcją komputera.