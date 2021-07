Internet ​Cyberatak - jak chronić swoją skrzynkę pocztową?

Według danych FBI, głównie za sprawą pandemii oraz coraz większego uzależnienia firm i konsumentów od technologii oraz Internetu, phishing staje się coraz popularniejszą metodą wyłudzenia naszych danych. Raport VMware Global Security Insights 2021 donosi, że blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii, a wiadomości elektroniczne były jednym z narzędzi crackerów.

- Cyberprzestępcy, podszywając się m.in. pod firmy kurierskie, e-sklepy, firmy z sektora finansowego czy operatorów telekomunikacyjnych, starają się wykorzystać naszą nieuwagę. Często wykorzystują źle zabezpieczoną domenę firmową, a następnie wysyłają maile z adresu firmy, z której usług korzystamy. Mają one nakłonić nas do wykonania niebezpiecznych działań, np. udostępnienia danych do logowania czy informacji osobowych - mówi Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist w VMware Polska.

Według FBI, straty finansowe wywołane próbą wyłudzenia danych z wykorzystaniem adresów www prawdziwych firm wyniosły w ubiegłym roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych 54 mln dolarów, ale uwaga, oszustwa związane z włamaniem do poczty sięgnęły już kwoty 1,87 mld dolarów.

W Polsce najczęściej ofiarami przestępstw internetowych padają instytucje finansowe, w tym banki, administracja publiczna, telekomy, sektor e-commerce, usług kurierskich i abonamentowych (prąd, gaz, woda, telefon, Internet, telewizja). Do wyłudzeń nagminnie wykorzystywane są e-maile transakcyjne. To wszystkie wiadomości wygenerowane automatycznie, które otrzymujemy np. po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym, rejestracji w nowej usłudze, dokonując resetu hasła czy zapisując się do newslettera. W każdym z tych przypadków otrzymujemy spersonalizowaną wiadomość. Wielu oszustów podszywa się pod znane marki, przesyłając np. fałszywe faktury lub prośbę o aktualizację danych karty płatniczej. Niestety bardzo często same firmy ułatwiają działalność cyberprzestępcom.

- W sektorze e-commerce 1/3 firm w ogóle nie korzysta z zabezpieczeń umożliwiających filtrowanie wiadomości e-mail i rozpoznawanie tych prawdziwych od wysyłanych przez cyberprzestępców. Jeśli e-sklepy korzystają z zabezpieczeń, to na ogół z tych najmniej zaawansowanych, zapewniających podstawową ochronę. - zwraca uwagę Stanisław Bochnak z VMware Polska.

Mechanizm ataku dobrze pokazuje przykład operatora szybkich płatności DotPay oraz PayU. Schemat ataku był następujący: klient otrzymywał e-maila informującego, że musi dopłacić pewną sumę (na przykład 1,50 zł) do przesyłki, w wiadomości znajdował się link kierujący do fałszywej bramki płatności. Na fałszywej stronie niczego niepodejrzewający klient wpisywał dane logowania do banku. W taki sposób przestępcy otrzymywali dostęp do jego konta bankowego.

