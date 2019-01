Bezprzewodowe głośniki Sharpa - ​GX-BT180, GX-BT280 i GX-BT480

Sharp wprowadza na polski rynek trzy modele bezprzewodowych głośników: ​GX-BT180, GX-BT280 i GX-BT480. Czym charakteryzuje się ten sprzęt?

Zdjęcie Sharp GX-BT180 /materiały prasowe

Po podłączeniu GX-BT180, GX-BT280 i GX-BT480 ze smartfonem, tabletem lub komputerem użytkownik może słuchać ulubionej playlisty, a za sprawą jednego dotknięcia przycisków na głośniku zatrzymać odtwarzanie, wyłączyć urządzenie lub przejść do kolejnego utworu. Głośniki są kompatybilne z asystentami głosowymi takimi jak Siri czy Google Assistant, a wbudowany mikrofon umożliwia wykonywanie połączeń w trybie głośnomówiącym.

Wszystkie modele automatycznie wyłączają się przy dłuższym okresie spoczynku, co w znacznym stopniu wydłuża pracę baterii. Odporna na zachlapanie budowa (IP56) sprawia, że głośnikami można się cieszyć nawet w trakcie śnieżnych dni czy podczas wakacyjnego wypadu nad morze lub jezioro.

GX-BT180

To najmniejszy w rodzinie lekki i niewielki głośnik, który można zabrać ze sobą wszędzie. Nadaje się na wycieczki, zarówno te krótsze jak i dłuższe. Na jednym ładowaniu działa nawet do 10 godzin. Model GX-BT180 dostępny jest w kolorach czarnym, czerwonym i niebieskim. Rekomendowana cena detaliczna to 239 zł.

Zdjęcie Sharp GX-BT280 / materiały prasowe

GX-BT280

Model GX-BT280 wyposażony w cyfrowy procesor sygnału. Jego moc to 20W, a wbudowany akumulator pozwala na słuchanie do 12 godzin. Głośnik dostępny jest w kolorach czarnym, czerwonym i niebieskim. Rekomendowana cena detaliczna to 329 zł.

GX-BT480

Zdjęcie Sharp GX-BT480 / materiały prasowe

Maksymalna głośność ponad 100 dB i czas pracy baterii przekraczający 20 godzin sprawiają, że model GX-BT480 sprawdza się na imprezach. Jego moc to 40 watów z głębokim basem, a trzystopniowy equalizer umożliwia dostosowanie dźwięku do indywidualnych preferencji. Model GX-BT480 dostępny jest w kolorze czarnym. Rekomendowana cena detaliczna to 599 zł.