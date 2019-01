DR-450, DR-S460 i DR-I470 - cyfrowe radioodbiorniki Sharpa

Sharp wprowadza na polski rynek trzy cyfrowe radioodbiorniki - modele DR-450, DR-S460 i DR-I470. Czym wyróżnia się ten sprzęt?

Zdjęcie Sharp DR-450 /materiały prasowe

DR-450 i DR-S460 posiadają drewnianą obudowę z aluminiowym frontem, teleskopową antenę oraz wyświetlacz LCD z regulacją jasności.

Modele wyposażone są w tuner DAB/DAB+/FM i RDS, a dzięki modułowi Bluetooth DR-S460 oferuje możliwość odtwarzania ulubionej playlisty bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Dodatkowo, w pamięci urządzenia można zapisać 60 stacji.

W przeciwieństwie do monofonicznego DR-450, model DR-S460 o mocy wyjściowej aż 30 Watów gwarantuje jakości dźwięk stereo, a wejście AUX 3,5 mm daje możliwość podłączenia szerokiej gamy urządzeń odtwarzających.

Zdjęcie DR-S460 / materiały prasowe

Zarówno model DR-450 jak i DR-S460 dostępne są w kolorach: białym, szarym i czarnym, a model DR-450 dodatkowo w kolorze brązowym Rekomendowana cena detaliczna to 399 zł za DR-450 oraz 469 zł za DR-S460.

Natomiast stereofoniczne radio internetowe DR-I470 również wyposażone jest w tuner DAB/DAB+/FM oraz moduł Bluetooth, a po podłączeniu do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia dostęp do nawet 10 000 internetowych stacji radiowych. Co więcej, połączone przez Bluetooth ze smartfonem lub z tabletem umożliwia streamowanie muzyki bezpośrednio z serwisów muzycznych takich jak Spotify czy Deezer.

Zdjęcie DR-I470 / materiały prasowe

Dodatkową funkcjonalnością Smart jest dedykowana aplikacja, dzięki której mamy łatwy dostęp do wszystkich stacji internetowych jak również możliwość obsługi funkcji urządzenia zamiast pilota zdalnego sterowania. Kolorowy wyświetlacz o średnicy 2,4 cala pokazuje aktualną godzinę, czas alarmu, prognozę pogody, oraz informacje o słuchanej stacji radiowej, a dzięki 3,5 mm wyjściu słuchawkowemu urządzenie może stać się źródłem muzycznych doznań dla miłośników słuchawek.

Model DR-I470 dostępny jest w kolorach: białym, szarym i czarnym. Rekomendowana cena detaliczna to 599 zł.