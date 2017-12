Test Samsung Gear IconX

Sprawdzamy jedne z najciekawszych słuchawek bezprzewodowych na rynku - Samsung Gear IconX (2018). Czym wyróżniają się na tle konkurencji?

Na rynku nie brakuje bezprzewodowych słuchawek. Wraz ze znikaniem portów słuchawkowych w telefonach, zakup takiego gadżetu staje się koniecznością. Samsung Gear IconX mają być odpowiedzą Samsunga na bezprzewodowe słuchawki Apple AirPods. Jednak IconX to coś więcej niż tylko zwykłe słuchawki, to futurystycznie prezentujący się, oferujący kilka naprawdę ciekawych rozwiązań sprzęt, nie tylko do słuchania muzyki podczas uprawiania sportu czy chodzenia po ulicy.

Jak z filmu sci-fi

Po wyjęciu z pudełka, naszym oczom ukazuje się etui z dwoma, wkładanymi z osobna do każdego ucha, słuchawkami. IconX, przypomina gadżet, z którego skorzystałby James Bond lub Tony Stark. Podobieństwo do słuchawek wykorzystywanych w filmach nie jest przypadkowe - IconX doskonale dopasowują się do kształtu ucha. Nie uwierają, a zarazem nie trzeba obawiać się, że mogą wypaść.

Na tym nie koniec "gadżeciarskich" pomysłów. Samo etui to zarazem ładowarka i powerbank. Kabel USB podpinamy do etui, a ono ładuje słuchawki, jednocześnie gromadząc energię na jeden cykl ładowania, bez konieczności podłączenia do źródła zasilania. Dwie diody informują nas o stanie naładowania słuchawek (każdej z osobna). Słuchawki można naładować w 10 minut na ponad godzinę pracy. Słuchawki Samsunga oferowane są w kolorze czarnym, szarym i różowym.

Jak połączyć słuchawki z urządzeniem mobilnym? Najlepiej skorzystać z aplikacji Samsung Gear. Można ją pobrać ze sklepów Google Play i Android. Z jej poziomu można ustawić poziom głośności, zmodyfikować opcje dotyczące komunikatów głosowych i spersonalizować obsługę słuchawek. Za pomocą apki możemy również zgrać do pamięci słuchawek (4GB) pliki o pojemności do 60MB. Z IconX można zatem korzystać bez parowania z telefonem - takie rozwiązanie sprawi, że słuchawki będą działać dłużej bez konieczności ładowania.

Dźwięk i obsługa

Pora odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania: jaka jest jakość dźwięku oferowana przez IconX i jak obsługuje się słuchawki? Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta: jakość dźwięku jest dobra. Jak na standardy bezprzewodowych słuchawek, nie budzi większych zastrzeżeń. A sterowanie? Początkowo jest problematyczne. Cała obsługa słuchawek odbywa się przy pomocy "tapnieć". Jedno stuknięcie to “pauza", dwa to “kolejny utwór" itd. Potrzeba kilkudziesięciu prób, aby dojść do wprawy. Regularnie, próbując zatrzymać utwór, uruchamialiśmy kolejny. Nawet po kilku dniach zdarzały się jeszcze problemy.

Zasięg łączności bezprzewodowej wynosi do kilku metrów, zależnie od np. grubości ścian (jeśli nie mamy telefonu przy sobie). Więcej nie potrzeba. Warto podkreślić, że z IconX mogą korzystać... dwie osoby. Każdy bierze jedną ze słuchawek, dzięki czemu możemy wspólnie oglądać film lub słuchać muzyki. Dobra opcja.

Gear IconX automatycznie śledzi przebieg treningu biegowego, a także obsługuje funkcję Running Coach, którą można uruchomić dotykając słuchawki. Przekazuje ona aktualne informacje głosowe o stanie ćwiczeń - w czasie rzeczywistym i bez telefonu. Przekłada się to m.in. na głos w słuchawce, który chwali nas za utrzymywanie "dobrego tempa" podczas biegu lub spaceru. Większość komunikatów, jeśli komuś nie pasują, można dezaktywować. Przewodnik głosowy nie wspiera języka polskiego.

Bateria

Czas pracy baterii? W przypadku pracy bez połączenia z telefonem - około siedmiu godzin. Po sparowaniu czas pracy wynosi około pięciu godzin. Samsung podaje, że czas rozmowy (tak, słuchawki mogą zastąpić zestaw głośnomówiący) wynosi około czterech godzin.

Podsumowanie

Samsung Gear IconX to bez wątpienia jedne z najciekawszych bezprzewodowych słuchawek na rynku. Jeśli ktoś szuka słuchawek wyróżniających się funkcjami i designem - warto, aby rzucił okiem (i uchem) na ten produkt.

Cena: Około 720 zł



Plusy pomysł i wykonanie

jakość dźwięku

autonomiczny tryb działania

dwie osoby mogą korzystać z nich jednocześnie

sprawdzą się jako zestaw głośnomówiący Minusy drobne problemy z obsługą

nie ma polskiego przewodnika Ocena 1 / 10

Gear IconX 2018 - specyfikacja Kolor Czarny, szary, różowy Wielkość Słuchawki: 18,9 (szer.) x 21,8 (wys.) x 22,8 (grubość) mm/ Etui: 73,4 (szer.) x 44,5 (wys.) x 31,4 (grubość) mm Masa Słuchawki: 8,0 g – jedna słuchawka douszna / Etui: 54,5 g Pamięć 4 GB (jedna słuchawka douszna) Łączność Bluetooth® v 4.2 Czujniki Akcelerometr, IR, pojemnościowy ekran dotykowy Bateria Słuchawki: 82mAh / Etui z ładowarką: 340mAh

Czas odtwarzania: do 7 godzin (tryb autonomiczny) / do 5 godzin (tryb Bluetooth)

Czas rozmowy: Do 4 godzin

※ Etui z ładowarką zapewnia dodatkowe ładowanie mobilne USB 2.0 i Typ C Głośnik 5,8pi sterownik dynamiczny Zgodność Android 4.4 lub nowszy RAM 1,5 GB lub więcej Audio Obsługiwane formaty audio: MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9)

Kodek audio: Samsung Scalable Codec, SBC Język przewodnika głosowego angielski (USA), chiński (Chiny), niemiecki (Niemcy), francuski (Francja), hiszpański (USA), koreański (Korea Południowa), włoski (Włochy), rosyjski (Rosja), japoński (Japonia)

Wymagania smartfonu kompatybilnego z aplikacją Samsung Gear:

System Android w wersji 4.4 i wyższej, z co najmniej 1,5 GB pamięci RAM. Użytkownicy smartfonów Galaxy mogą przesłać pliki muzyczne do Gear IconX za pomocą smartfona lub komputera poprzez łączność USB (funkcja niedostępna w niektórych smartfonach). Posiadacze smartfonów Android spoza rodziny Galaxy mogą przesłać pliki muzyczne tylko z komputera, za pomocą kabla USB.