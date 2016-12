Test Oral-B Genius 9000 - szczoteczka elektryczna bliżej człowieka

Szczoteczki elektryczne już dawno zostawiły w tyle te tradycyjne. Są dokładniejsze, wydajniejsze i - na dłuższą metę - tańsze. Wydawać by się mogło, że w segmencie szczoteczek elektrycznych nie da się wymyślić już nic nowego. Ale czy na pewno? Postanowiliśmy sprawdzić testując szczoteczkę Oral-B Genius 9000.

Reklama

Podobno uśmiech jest najpiękniejszym darem, który można złożyć nieznajomej osobie. By móc jednak pozwolić sobie na takie prezenty, trzeba zadbać o właściwą higienę jamy ustnej. Składają się na to trzy podstawowe czynniki: regularne wizyty u stomatologów, systematyczne nitkowanie przestrzeni międzyzębowych oraz prawidłowe szczotkowanie zębów. Najtrudniejsze do przypilnowania jest to ostatnie. Dlaczego? Tradycyjne szczoteczki używane w większości domów są niedokładne - nie docierają do wszystkich miejsc, a pozostawione resztki jedzenia to pożywka dla bakterii i prosta droga do ubytków. Dlatego właśnie stomatolodzy na całym świecie powtarzają jak mantrę, by klasyczną szczoteczkę wymienić na elektryczną.

Dlaczego szczoteczka elektryczna?

Szczoteczki elektrycznej może używać praktycznie każdy, nawet najmłodsi. W ciągu minuty wykonuje więcej ruchów niż ludzka ręka, dzięki czemu dokładniej czyści zęby. Co więcej, nie są to ruchy poziome i pionowe (jak w przypadku tradycyjnej szczoteczki), a oscylacyjno-rotacyjne, co przekłada się na dokładniejsze usuwanie płytki nazębnej z przestrzeni międzyzębowych i kieszonek dziąsłowych. Warto także nadmienić, że użycie szczoteczki elektrycznej nie wymaga żadnej sprawności manualnej, co może okazać się kluczowe dla osób schorowanych lub np. z zagipsowaną ręką.

Reklama

Kupno szczoteczki elektrycznej to oszczędność czasu i pieniędzy. Wiele dostępnych na rynku modeli szczoteczek ma wbudowany timer, dzięki czemu szczotkujemy zęby tylko tyle, ile faktycznie jest wymagane (30 sekund na każdą ćwiartkę). Przez te 2 minuty, szczoteczka elektryczna zrobi lepszą robotę, niż my machając tradycyjną szczoteczką dwa razy dłużej.

Szczoteczka elektryczna to także świetna propozycja dla... oszczędnych. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, by kupić jeden egzemplarz dla całej rodziny, a na czas szczotkowania zakładać tylko swoją końcówkę. Inwestycja w model elektryczny opłaci się, bo w przeciwnym razie musielibyśmy wymieniać szczoteczkę na nową po trzech miesiącach (a to generuje dodatkowe koszty).

Przesiadkę ze zwykłej szczoteczki na elektryczną warto zawsze skonsultować z naszym stomatologiem. W większości przypadków, nie będzie on widział przeciwwskazań, ale niektóre schorzenia (np. paradontoza) wymagają dodatkowej uwagi.

Budowa i wyposażenie

Jakość wykonania szczoteczki stoi na wysokim poziomie. Urządzenie pozostaje zgodne ze stylistyką zastosowaną w innych szczoteczkach przez firmy Oral-B i Braun. Jeżeli mieliście wcześniej kontakt z jakąkolwiek szczoteczką Oral-B, to poczujecie się tutaj jak w domu. Poszczególne elementy cechuje wysokiej jakości spasowanie materiałów, złożona szczoteczka jest stabilna i wygodnie trzyma się ją w dłoni. To także zasługa gumowanej końcówki, która wykazuje właściwości antypoślizgowe. Szczoteczkę oczywiście można myć pod bieżącą wodą i najlepiej robić to regularnie, bo w niektórych zakamarkach zaschnięta pasta potrafi się gromadzić nagminnie.

Poza szczoteczką, w komplecie znajdziemy także etui podróżne wykonane ze sztywnego i trwałego materiału. Można je ustawić pionowi lub poziomo, a ponadto zmieścimy w nim szczoteczkę oraz dwie końcówki. To pakiet idealny na podróż. Co więcej, aby naładować szczoteczkę wcale nie trzeba jej wyciągać z etui, gdyż ma ono wbudowany port zasilający.

Zdjęcie Zestaw akcesoriów Oral-B Genius /materiały prasowe

Szczoteczka elektryczna Oral-B Genius 9000 jest wyposażona w następujące tryby pracy: tryb czyszczenia codziennego, tryb pielęgnacji dziąseł, tryb delikatnego czyszczenia, tryb wybielania oraz tryb profesjonalnego czyszczenia. Tryb czyszczenia codziennego wykorzystuje działanie 3D, by zapewnić podstawowe czyszczenie każdego dnia. Tryb pielęgnacji dziąseł wykorzystuje masaż w celu łagodnej stymulacji dziąseł. Tryb delikatnego czyszczenia bazuje na mniejszej prędkości, dzięki czemu zęby i dziąsła są czyszczone w łagodniejszy sposób. W trybie wybielania zastosowano zmiany prędkości, by łagodnie wypolerować zęby oraz usunąć przebarwienia. Tryb profesjonalnego czyszczenia zapewnia intensywne czyszczenie dzięki szybszym ruchom 3D.

Skuteczność mycia zębów przy użyciu testowanej szczoteczki stoi na wysokim poziomie. W zestawie znajdziemy komplet wymiennych końcówek, dzięki którym dotrzemy nawet do najmniejszych zakamarków. Warto wspomnieć, że ze szczoteczką Oral-B Genius 9000 są kompatybilne następujące końcówki: CrossAction, TriZone, Floss Action, 3DWhite, Precision Clean, Sensitive, Dual Clean, Power Tip oraz Ortho. Oznacza to, że gdy przyjdzie czas na wymianę końcówki, nikt nie powinien mieć z tym problemów. W pełni naładowana szczoteczka wystarczy na ok. 12 dni użytkowania (przez jedną osobę).

Jak działa aplikacja?

Oral-B Genius to naprawdę inteligentna szczoteczka elektryczna, która poprzez łączność z aplikacją Oral-B pozwala na indywidualne ustawienie programów pielęgnacji w zależności od tego, jakie mamy potrzeby i cele w higienie jamy ustnej - bielszy uśmiech, wrażliwość zębów lub dziąseł, dbałość o szkliwo czy inne problemy.

To nie wszystko - aplikację można wykorzystać także do samokontroli. Jest ona dostępna za darmo na Androida i system iOS. Aplikacja pobiera dane o położeniu szczoteczki (przez Bluetooth), łączy je z obrazem z kamery i dzięki temu jest w stanie jasno wskazać, które części jamy ustnej myjemy niedokładnie lub pominęliśmy. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szczoteczką elektryczną.

Co więcej - szczoteczka sama zakomunikuje nam, gdy będziemy ją za bardzo przyciskać do zębów. Pierścień LED, który otacza wymienną końcówkę szczoteczki zmieni kolor z niebieskiego (prawidłowe szczotkowanie) na czerwony (za mocne szczotkowanie). Używanie zbyt dużej siły w myciu zębów może doprowadzić do osłabienie szkliwa i dziąseł. Aplikacja stale monitoruje wiele parametrów, dzięki czemu możemy mieć pewność, że po zakończonej sesji szczotkowania, nasze zęby będą naprawdę bielsze.

Wideo Oral-B Genius 9000

System śledzenia ruchu szczoteczki działa prawidłowo, choć wszelkie ruchy ciała albo samej głowy, mogą wpłynąć na jego precyzję. Poza tym trzeba cały czas pozostać w polu widzenia kamerki. System nie jest idealny, ale też trudno mi wyobrazić sobie kogoś, kto będzie go używał codziennie. Higiena jamy ustnej jest bardzo ważna, ale zabieranie ze sobą smartfona do łazienki za każdym razem, gdy chcemy umyć zęby, może być co najmniej dziwne.

Podsumowanie