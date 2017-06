Test listwy głośnikowej Sony HT-MT300

Sprawdzamy kompaktową listwę głośnikową 2.1 z technologią Bluetooth - Sony HT-MT300. Czy to dobra propozycja dla wszystkich, którzy szukają dobrego dźwięku z soundbara o rozsądnych rozmiarach?

Większość osób, które kupiły nowy telewizor, staje przed podobnym dylematem: Odbiornik oferuje dobrą jakość obrazu, ale z dźwiękiem jest już gorzej. Na ratunek w takiej sytuacji przychodzi kino domowe lub soundbar, zwany także listwą głośnikową. Problem polega na tym, że bardzo często to są urządzenia zajmujące sporo miejsca, czasami niepasujące do mniejszych telewizorów. Alternatywą dla takich propozycji jest HT-MT300, kompaktowa listwa głośnikowa od Sony. Jak się sprawdza?

Prawdziwie kompaktowy

W pudełku znajdziemy listwę głośnikową, subwoofer, pilota i stosowne kable oraz dodatki. MT300 sprzedawany jest w kolorach czarny lub biały (my testowaliśmy ten pierwszy). Opisywane urządzenie wykonano starannie, bez problemu umieścimy go obok telewizora, nawet odbiornika o przekątnej ekranu wynoszącej 32 cale (lub mniej). Wymiary jednostki centralnej to 500 na 54 na 103 mm (waga: 1,4 kg). Liczbę ikon ograniczono do minimum. Listwę podłączamy do źródła dźwięku albo przy pomocy kabla optycznego, albo parujemy ją bezprzewodowo korzystając z Bluetooth lub NFC. Soundbar był testowany z telewizorem Samsunga - nie mieliśmy najmniejszych problemów przy bezprzewodowym parowaniu.

Subwoofer łączy się z jednostką centralną bezprzewodowo, użytkownik nie musi dokonywać jakiejkolwiek konfiguracji. Głośnik umożliwia 2-stronną konfigurację - pionową lub poziomą. Ponieważ jego wymiary są bardzo rozsądne, mianowicie 95 × 383 × 365 mm (waga: 4,9 kg), można go umieścić nie tylko obok niedużego telewizora, ale również pod szafką lub pod sofą czy kanapą. Raz jeszcze, takie rozwiązanie nie jest powszechne, szczególne że większość subwooferów ma rozmiary bardzo dużego głośnika. Tryb emisji dźwięku o nazwie "Sofa" optymalizuje częstotliwości basu i eliminuje tłumienie dźwięku przez poduszki sofy.

Dzięki rozsądnym rozmiarom, i podwójnej konfiguracji, HT-MT300 łatwo umieścic np. pod sofą

Jak to gra?

Podczas testów HT-MT300 oglądaliśmy filmy (wersja Blu-ray, Netflix oraz pliki wideo), a także korzystaliśmy z konsoli Xbox One, aplikacji YouTube’a, a także z telewizji naziemnej. Jak spisał się soundbar? Naprawdę dobrze. Jego 2.1-kanałowy system głośników w pełni wystarczy przeciętnemu widzowi. Co rozumiemy pod tym terminem? Osobę, która nie jest audiofilem i nie wymaga najlepszej (najdroższej), możliwej jakości dźwięku, ale jednocześnie podczas oglądania filmu czy grania chce doznań przypominających kino. MT300 może to zagwarantować. Listwa wspiera Dolby Digital i Dolby Dual Mono. Dodatkowo bardzo dobrze sprawdza się technologia o nazwie S-Force PRO Front Surround, która odtwarza pole akustyczne wirtualnego dźwięku przestrzennego, co umożliwia wypełnienie pomieszczenia dźwiękiem, niczym podczas korzystania z drogiego zestawu kina domowego.



S-Force PRO Front Surround

Dzięki technologiom NFC i Bluetooth, zestaw można bardzo łatwo sprawować ze smartfonem lub innym urządzeniem, przekształcając go w sprzęt Hi-Fi. W takiej postaci całość sprawdza się nad wyraz dobrze. Dodatkowo Aplikacja Sony | Music Center umożliwia zmianę ustawień i sterowanie odtwarzaniem.

Podsumowanie

Sony HT-MT300 to bardzo dobra lista głośnikowa, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę jej kompaktowe rozmiary. Rozsądne gabaryty sprawiają, że jest to propozycja dla osób z mniejszym telewizorem lub/i mniejszym pokojem. Sprzęt definitywnie trafia do top 5 testowanych przez nas soundbarów

Cena: Około 1199 zł