Test LG OLED 65E7 i konsoli Xbox One X

Testujemy zestaw będący marzeniem gracza konsolowego – telewizor LG OLED 65E7 i najnowszą konsolę Xbox One X. Telewizor LG jest rekomendowany do grania na One X. Jak sprawdził się ten duet?

Xbox One X - co to jest?

Debiutująca 7 listopada konsola Xbox One X to "najpotężniejsza konsola świata" - mająca sześć teraflopów mocy, nowa wersja Xboksa One. Sprzęt Microsoftu dysponuje 40 procent większą mocą obliczeniową niż jakiekolwiek inna konsola. One X umożliwia wyświetlanie treści w natywnej w 4K. Konsola Xbox One X zaoferuje również odtwarzanie treści wideo w jakości 4K Ultra HD Blu-ray na wbudowanym odtwarzaczu oraz podczas strumieniowania obrazu, wsparcie dla technologii High Dynamic Range (HDR) w grach i filmach wideo oraz dźwięk w standardzie Dolby Atmos.

Gry oferujące funkcję Xbox One X Enhanced oznacza, że producent gry dołożył dodatkowych starań, aby zoptymalizować ją pod kątem konsoli Xbox One X. Usprawnienia mogą obejmować wyższą rozdzielczość, większą szybkość klatek animacji i poprawione tekstury. Logo HDR oznacza, że gra jest zgodna ze standardem HDR 10. Ikona 4K Ultra HD oznacza, że gra jest kodowana w rozdzielczości 2160p.

W zestawie z konsolą znajdziemy m.in. specjalny kabel HDMI, gwarantujący transmisję obrazu w pełnym 4K i w HDR-rze.

Xbox One X kosztuje 2199 zł. Więcej informacji o nowym Xboksie w serwisie Gry Interia.





Zdjęcie Xbox One X - w tle LG OLED 65E7 / INTERIA.PL

Zdjęcie Pad Xboksa One X i pilot do OLED 65E7 / INTERIA.PL

Czym jest OLED?

OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode) to dioda elektroluminescencyjna (LED) wytwarzana ze związków organicznych. Ekrany powstałe w technologii OLED wydzielają samoistne światło, dzięki czemu nie wymagają podświetlenia. W następstwie oglądający otrzymuje perfekcyjny współczynnik kontrastu (nawet 1 000 000:1) oraz idealną czerń (kolor czarny jest rzeczywiście "czarny"). Takie rozwiązanie sprawia, że ekrany OLED-owie - w teorii - biją na głowę zwykłe ekrany LCD z podświetlaniem LED oraz telewizory plazmowe. Jak podaje LG, dodatkowym atutem LG OLED TV jest szybkość reakcji matrycy - ponad 1000 razy wyższa, niż w przypadku standardowych telewizorów LED.

Zdjęcie Forza Motorsport 7 na ekranie telewizora OLED - zdjęcia w internecie nie oddadzą jakości obrazu / INTERIA.PL

LG OLED 65E7

W rodzinie telewizorów OLED z tego roku, LG E7 ma metkę sprzętu premium. Rzeczywiście, odbiornik wykonano jest w technologii "obrazu na szkle". Co kryje się za tym terminem? Sam ekran jest niesamowicie smukły, grubością przypominając smartfona. Jedyny wyróżniający się element całości to część z odpowiednimi złączami oraz soundbarem. Tak, telewizor ma zintegrowany całkiem poprawny soundbar, wspierający technologię Dolby Atmos, którą wykorzystuje Xbox One X. Skoro przy rozwiązaniach technologicznych - co jeszcze potrafią OLED-y LG?

"Forza Motorsport 7" w wersji 4K, z HDR-em, wygląda fenomenalnie na 65-calowym telewizorze OLED

Technologie w LG OLED

Wszystkie telewizory LG OLED z oferty na rok 2017 są wyposażone w funkcję Active HDR umożliwiającą wyświetlanie obrazu o poszerzonym zakresie tonalnym. To rozwiązanie pozwala telewizorom LG przetwarzać obraz klatka po klatce i uzupełniać go o dynamiczne dane tam, gdzie to konieczne. Wszystkie telewizory LG z roku 2017 obsługują pełną gamę formatów HDR, w tym Dolby Vision, HDR10 oraz HLG (Hybrid Log Gamma).



Kolejna ciekawa nowość to Pixel Dimmig, rozwiązanie podwyższające kontrast, dzięki regulacji jasności poszczególnych pikseli. W ten sposób matryca jest w stanie całkowicie wygasić źródło światła (jeśli jest to konieczne), a nie jak w przypadku paneli LED, jedynie je przysłonić.





Zdjęcie LG OLED 65E7 /materiały prasowe

Dolby Atmos. System Dolby Atmos wyodrębnia poszczególne źródła dźwięku, tak by uzyskać efekty zgodnie z zamierzeniami reżysera. Za sprawą funkcji Atmos Effect, dzięki której można uzyskać dźwięk zbliżony do jakości Dolby, nawet wtedy gdy ścieżka nie została zapisana w tej technologii.

Xbox One X - gramy na OLED

Jeśli chcemy skorzystać mocy obliczeniowej One X, i zobaczyć gry w najlepszej w możliwych wersji, potrzebujemy telewizora 4K z obsługą technologii HDR (TUTAJ wyjaśniamy, czym dokładnie jest HDR). Skoro Microsoft rekomenduje LG OLED jako telewizor spełniający wszystkie techniczne warunki, gry z One X przetestowaliśmy właśnie na OLED E7.

Wrażenia? "Forza Motorsport 7" w wersji 4K, z HDR-em, w 60 klatkach na sekundę, wygląda fenomenalnie na 65-calowym telewizorze OLED. Wytrawni gracze, osoby grające wyłącznie na pececie czy tak zwani "niedzielni gracze" - wszyscy będą pod bardzo dużym wrażeniem. LG OLED TV 4K posiadają Input lag na poziomie 21 ms, a dodatkowy Tryb Gra HDR tylko polepsza całość wrażeń. Konsola, po wybraniu stosownej opcji z ustawień, sama sprawdzi, czy nasz telewizor spełnia wszystkie wymagania One X. W przypadku OLED-a nie było z tym najmniejszych problemów.

Zdjęcie Ustawienia HDR w grze "Assassins's Creed: Origins" / INTERIA.PL

Problemem bez wątpienia nadal pozostaje "przekazanie" jakości obrazu oferowanego przez nowe gry i telewizory osobom czytającym ten test. Nie ma możliwości technicznych, aby w na monitorach czy smartfonach osób przeglądających portal, transmitować treści 4K w HDR. Xbox One X może taki materiał wideo zapisać, ale nie ma go jak "obejrzeć na komputerze" bez odpowiedniego monitora lub telewizora. Jedyny sposób, aby doświadczyć 4K i HDR to zobaczyć go na własne oczy, na przykład w sklepie.

Xbox One X - oglądamy filmy na OLED

Zdjęcie Wyłącznym dystrybutorem filmów "Szybcy i wściekli 8" i "Jason Bourne" jest Filmostrada. Film dostępny jest w sieci sklepów Media Markt, Saturn oraz Empik / INTERIA.PL

Konsola Microsoftu to również odtwarzacz płyt 4K Blu-ray, nośnika oferującego najlepszą z możliwych jakość obrazu w przypadku materiałów wideo. Żaden stream w 4K nie dostarczy tak czystego obrazu. Podczas testów oglądaliśmy filmy "Szybcy i wściekli 8" i "Jason Bourne". Wrażenia? Skok w porównaniu do Blu-ray jest widoczny. Nie ma co liczyć na gigantyczną zmianę (na pewno nie jest ona tak znacząca jak w przypadku gier), ale dla szukających lepszej jakości obrazu - to zapewne gradka. Sam Xbox One X jako odtwarzacz 4K Blu-ray sprawdza się dobrze. Nie oferuje tylu ustawień, co standardowy player 4K Blu-ray, ale trzema mieć na uwadze, że dobry odtwarzacz Blu-ray kosztuje około 1500 zł (np. Sony UBP-X800). A na playerze 4K Blu-ray gier nie włączymy.

Zdjęcie . / INTERIA.PL

Podsumowanie

LG OLED i Xbox One X stanowią parę doskonałą i marzenie każdego gracza konsolowego. Sam telewizor doskonale sprawdzi się również w sytuacjach innych niż granie.

Cena LG OLED 65E7 - około 16 000 zł

Cena Xbox One X - około 2199 zł