Test LG OLED 55B7

Testujemy najnowszy telewizor LG OLED – 55B7. Czy rzeczywiście oferuje on obraz o jakości bijącej na głowę telewizory LCD LED?

Jeśli mówimy o telewizorach OLED, automatycznie na myśl przychodzi nam LG. Nie ma drugiej firmy produkującej telewizory, która jest bardziej zaangażowana w to konkretne rozwiązanie. Z tym większym zainteresowaniem podeszliśmy do testowania przedstawiciela ich najnowszej linii telewizorów OLED - 55-calowego 55B7.

Czym jest OLED?

OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode) to dioda elektroluminescencyjna (LED) wytwarzana ze związków organicznych. Ekrany powstałe w technologii OLED wydzielają samoistne światło, dzięki czemu nie wymagają podświetlenia. W następstwie oglądający otrzymuje perfekcyjny współczynnik kontrastu (nawet 1 000 000:1) oraz idealną czerń (kolor czarny jest rzeczywiście "czarny"). Takie rozwiązanie sprawia, że ekrany OLED-owie - w teorii - biją na głowę zwykłe ekrany LCD z podświetlaniem LED oraz telewizory plazmowe. Jak podaje LG, dodatkowym atutem LG OLED TV jest szybkość reakcji matrycy - ponad 1000 razy wyższa, niż w przypadku standardowych telewizorów LED.

Wygląd 55B7

Telewizor na pierwszy rzut oka prezentuje się bardzo dobrze. Jego montaż nie sprawia problemów. Półokrągły, solidnie prezentujący się, stojak dodaje elegancji całemu zestawowi. Ekran jest smukły, natomiast z tyłu telewizora, w dolnej części, znajdziemy całkiem sporych rozmiarów panel z portami, głośnikami i pozostałymi komponentami. Mimo wszystko nie ulega jednak wątpliwości, że do opisywanego telewizora OLED - pod kątem designu - nie można mieć zastrzeżeń.

W zestawie z TV znajdziemy pilota, pozornie klasycznego w formie, ale jak w przypadku wcześniejszych modeli marki LG, przy jego pomocy sterujemy kursorem na ekranie z równą wygodą, co kursorem w Windows. Dodatkowo, pilot ma osobny przycisk dla serwisu Netflix i Amazon Prime. Wolelibyśmy YouTube zamiast Amazon Prime, ale to nie problem, bo możemy przypisać sobie dowolną apkę pod dany przycisk. Wszystko dzięki WebOS.

Zdjęcie Pilot do OLED-a łączy solidność z funkcjonalnością / INTERIA.PL

Nowy Smart TV - WebOS 3.5

Zanim przejdziemy do samego obrazu. Kilka słów o platformie smart TV w tych modelach. WebOS 3.5 działa bardzo płynnie, nie zanotowaliśmy jakichkolwiek problemów. Sam interfejs jest przejrzysty i łatwo się w nim odnaleźć. Opcje ustawień obrazu, dźwięku i tym podobne ie przeszły większej modyfikacji w porównaniu do poprzedniej generacji telewizorów. Funkcja Magic Link wyświetla szczegóły kanałów YouTube, programów TV oraz informacje o fabule; Magic Zoom pozwala powiększyć i nagrać dowolny fragment ekranu, a odtwarzacz muzyczny śledzić zsynchronizowane z dźwiękiem teksty utworów w trybie pełnoekranowym. WebOS 3.5 posiada także nową funkcję LG Sound Sync, dzięki której można bezprzewodowo podłączyć do telewizora głośnik, zestaw słuchawkowy lub inne urządzenie Bluetooth.

Zdjęcie WebOS 3.5 sprawdza się w praktyce naprawdę dobrze / INTERIA.PL

Zastosowane technologie

Nowa rodzina OLED-ów korzysta z kilku technologii, o których z pewnością warto wspomnieć. Wszystkie telewizory LG OLED z oferty na rok 2017 są wyposażone w funkcję Active HDR umożliwiającą wyświetlanie obrazu o poszerzonym zakresie tonalnym. To rozwiązanie pozwala telewizorom LG przetwarzać obraz klatka po klatce i uzupełniać go o dynamiczne dane tam, gdzie to konieczne. Wszystkie telewizory LG z roku 2017 obsługują pełną gamę formatów HDR, w tym Dolby Vision, HDR10 oraz HLG (Hybrid Log Gamma).



Kolejna ciekawa nowość to Pixel Dimmig, rozwiązanie podwyższające kontrast, dzięki regulacji jasności poszczególnych pikseli. W ten sposób matryca jest w stanie całkowicie wygasić źródło światła (jeśli jest to konieczne), a nie jak w przypadku paneli LED, jedynie je przysłonić.



Zdjęcie LG OLED 55B7 /materiały prasowe

Co ciekawe, opisywany telewizor korzystał z system Dolby Atmos. System Dolby Atmos wyodrębnia poszczególne źródła dźwięku, tak by uzyskać efekty zgodnie z zamierzeniami reżysera. Za sprawą funkcji Atmos Effect, dzięki której można uzyskać dźwięk zbliżony do jakości Dolby, nawet wtedy gdy ścieżka nie została zapisana w tej technologii.

Dobrze, a jak te, oraz inne, dostępne już wcześniej w telewizorach LG technologie, wpływają na samą jakość obrazu?

Test obrazu

Najważniejsza informacja brzmi: Widać wyraźną (około 30 proc.) poprawę jakości obrazu w stosunku do poprzedniej generacji OLED-ów. To nie tylko nasze zdanie po przeprowadzeniu testów - te wyniki zostały potwierdzone również przez inne redakcje oraz ekspertów. Wniosek jest prosty - jeśli chcemy kupić OLED-a, najnowsza rodzina telewizorów LG OLED to najlepszy wybór.

Zdjęcie LG OLED 55B7 - tył telewizora / materiały prasowe

Podczas testów 55B7 podłączyliśmy do telewizora konsole PlayStation 4 Pro i Xbox One S, dzięki czemu mogliśmy sprawdzić gry w rozdzielczości wyższej niż 1080p, ze wsparciem HDR-u ("Horizon: Zero Dawn" i "Mass Effect: Andromeda") oraz obejrzeć fragmenty filmów na nośniku 4K Blu-ray. Korzystaliśmy również z serwisu Netflix (filmy w wersji 4K/Full HD) oraz serwisu YouTube. Przeglądaliśmy także zdjęcia, a także obejrzeliśmy filmy z zewnętrznego nośnika. W skrócie, ta sama procedura, co w przypadku innych telewizorów z najwyższej półki. Wnioski?

Zdjęcie LG OLED 55B7 /INTERIA.PL

Kolory, kontrast, zakres tonalny, odświeżanie i wszystkie inne elementy składowe czegoś, co określa się mianem "jakości obrazu" stoją na najwyższym poziomie w przypadku opisywanego OLED-a. Istotna informacja dla graczy. W modelach z 2017 roku pamiętano o osobnym trybie HDR dla konsol i komputerów wspierających to rozwiązanie.

A co z ceną? Testowany model kosztuje około 12 000 zł, zatem więcej niż topowe odbiorniki konkurencji z tego segmentu. Czy warto dopłacić? Jeśli szukamy TV wyróżniającego się obrazem, swoistego rodzaju "następcy plazmy", jeśli jesteśmy koneserami i żądamy jak najlepszej jakości obrazu, i jeśli odpowiada nam obraz generowany przez OLED-y - odpowiedź brzmi: tak warto. Jeśli nie należymy do tej grupy, no cóż, wtedy generalnie nie powinniśmy szukać telewizora kosztującego więcej niż 4000 zł.

Zdjęcie LG OLED 55B7 otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Interia NOWE TECHNOLOGIE / INTERIA.PL

Podsumowanie testu

Cena: Około 12 000 zł

Plusy Dokonałe oddanie kolorów i kontrastu

Bardzo dobry TV do filmów i gier

Dobrze działający system smart TV

Doskonały panel OLED Minusy Jasność HDR mogłaby być jeszcze lepsza Ocena 0.5 / 10

LG OLED 55B7 to doskonała propozycja dla wszystkich szukających telewizora nowej generacji, sprzętu na lata i swoistego rodzaju „następcy plazmy”. W tej cenie nie znajdziemy lepszego telewizora OLED