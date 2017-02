Test HP Omen 17-w172nw - najwyższa półka

Testujemy 17-calowego laptopa HP z rodziny dla graczy o nazwie Omen. Czy to sprzęt, który może godnie konkurować z komputerami stacjonarnymi oraz z PlayStation 4 Pro?

Komputery Omen to marka HP obejmująca sprzęt dla graczy. W październiku zeszłego roku mieliśmy szansę przetestować 15-calowego Omena, który został przez nasz ochrzczony "Mistrzem wagi średniej" (test tutaj). Tym razem przyszedł czas na sprawdzenie większego brata - 17-calowego w172nw. Co potrafi ten sprzęt?

Wygląd

Wyglądem 17-calowy Omen nie różni się wiele od wcześniejszego modelu - przed podniesieniem pokrywy, wita nas czerwone logo nowej rodziny komputerów. Podświetlana - na czerwono - klawiatura dobrze komponuje się z czarną obudową. Laptop został wykonany bardzo solidnie, bez zbędnych dodatków (świecące logo, jaskrawe kolory). To dobry pomysł, gdyż dzięki temu Omen nie wygląda jak urządzenie dla nastolatków. Jego waga to około 3,35 kg (zależnie od konfiguracji), zatem całkiem niezły wynik. W zestawie oczywiście znajdziemy sporej wielkości zasilacz. Same wymiary to 41,6 × 27,9 × 3,29 cm - jak na laptopy gamingowe, rozsądny rozmiar. Warto wiedzieć, że Omen nie ma wbudowanego napędu optycznego - niektórzy mogą czuć się rozczarowani.

Specyfikacja

Testowany przez nas model ma czterordzeniowy procesor Intel Core i7 6. generacji oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce w wersji GTX 1070 (dokładna specyfikacja zależy od modelu, na dole testu prezentujemy dokładną specyfikację recenzowanej wersji). Taka kombinacja procesora i karty oznacza bardzo dobre osiągi, porównywalne z dobrym komputerem stacjonarnym do grania. Laptop bez problemu poradzi sobie z obsługą gogli VR Oculus Rift oraz HTC Vive.

17-calowy ekran komputera ma panel IPS. Ekran zapewnia wyraźne, żywe kolory z szerokimi kątami widzenia 178°. Panel antyrefleksyjny sprawi, że nie musimy obawiać się odblasków. Niektórzy zapewne, korzystając z portów HDMI lub Mini DisplayPort, podłączą go do telewizora lub monitora. My, podczas testów, tak zrobiliśmy, korzystając z telewizora Samsunga oraz z monitora gamingowego LG. Wszystko działało bez problemu.

Zdjęcie HP Omen 17-w172nw / INTERIA.PL

W sferze audio komputer może pochwalić się czterema głośnikami HP w technologii HP Audio Boost, a także systemem opracowany we współpracy z ekspertami z Bang & Olufsen. Głośniki działają poprawnie i jeśli ktoś nie chce korzystać ze słuchawek lub zestawu audio - będzie zadowolony.

Bateria

Bateria zamontowana w tym modelu pozwala na do 7 godzin zwykłego korzystania (bez grania) i na około 4 do 2 godziny grania na wysokich ustawieniach, zależnie od poziomu jasności ekranu oraz wymagań samej gry. Jest to dobry wynik.

Gramy w gry

Podczas testów uruchomiliśmy kilka gier, a także sprawdziliśmy laptopa korzystając z benchmarku 3D Mark (Time Spy 1.0). Wynik tego ostatniego prezentujemy poniżej.

Zdjęcie 3D Mark - wynik dla HP Omen 17 / INTERIA.PL

Titanfall 2

Nowa gra EA/Respawn, bardzo dobrze wykorzystująca technologie oferowane przez kartę Nvidia. Efekty graficzne w grze Titanfal 2 to m.in. wygładzanie krawędzi czy zaawansowane cienie, są wspierane przez technikę NVIDIA HBAO+ (Horizont Based Ambient Occlusion) z pakietu NVIDIA GameWorks. Titanfall 2 został uruchomiony nie tylko na ekranie laptopa, ale również na ultrapanoramicznym monitorze LG (2560x1080). Całość działała bez zarzutów, nawet po włączeniu wszystkich ustawień graficznych na maksimum.

Rise & Shine

Coś lżejszego - strzelanka z bardzo dobrą grafiką 3D. Na ekranie Omena prezentuje się świetnie. Wszystko chodzi bez zająknięcia.

Zdjęcie Rise & Shine na ekranie HP Omen / INTERIA.PL

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Laptop HP bardzo dobrze radzi sobie z "Wieśkiem". W wysokiej rozdzielczości, po włączeniu bardzo wysokich ustawień graficznych, gra trzymała około 50 klatek. Po przejściu do rozdzielczości 4K - było to około 30 klatek.

Batman: The Telltale Series

Sprzętowo mniej wymagający tytuł, ale - ze względu na optymalizację - nie każdy komputer sobie dobrze z nim radzi. W przypadku Omena nie było problemów.

Zdjęcie Resident Evil VII: Biohazard na ekranie HP Omen / INTERIA.PL

Resident Evil VII: Biohazard

Najnowsza odsłona kultowej serii, a zarazem pierwszy "wielki hit" tego roku. Gra, którą w całości skończyliśmy grając na Omenie właśnie. Maksymalne ustawienia graficzne, rozdzielczość Full HD i płynne 60 klatek - wszystko tak wysoko, jak tylko się dało. Grało się doskonale, o ile można użyć takiego sformułowania - biorąc pod uwagę, że sama gra to bardzo mroczny horror.

Podsumowanie

17-calowy Omen to bardzo dobry laptop gamingowy, jeden z najlepszych dostępnych na rynku. Jego sugerowana cena nie rozpieszcza, ale notebooki do gier z najwyższej półki tyle kosztują. Jeśli ktoś szuka multimedialnego monstrum - właśnie go znalazł.

Cena: Około 7999 zł

Plusy Dobra specyfikacja i osiągi

Ekran oraz głośniki

Niezły czas pracy baterii Minusy Brak optycznego napędu Ocena 0.5 / 10

Skrócona specyfikacja

Procesor Intel Core i7-6700HQ (2,6 GHz, maks. 3,5 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)

Zestaw układów Intel HM170

Kamera internetowa obsługuje Windows Hello

Pamięć 12 GB pamięci DDR4-2133 SDRAM (1 × 4 GB, 1 × 8 GB)

Gniazda pamięci 2 porty dostępne dla użytkownika

Napęd wewnętrzny Napęd SSD 512 GB PCIe NVM™ M.2

Ekran FHD IPS UWVA o przekątnej 43,9 cm (17,3″) z powłoką antyrefleksyjną i podświetleniem WLED (1920 × 1080)

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB dedykowanej pamięci GDDR5)

Wymiary (szer. × gł. × wys.)

Około 41,6 × 27,9 × 3,29 cm



Waga

Około 3,35 kg



Porty

· 1 port HDMI

· 1 wyjście słuchawkowe

· 1 wejście mikrofonowe

· 3 porty USB 3.1 Gen 1

· 1 port Mini DisplayPort

· 1 port RJ-45