WorldDEM4Ortho - najdokładniejszy model terenu Airbusa

Airbus wydaje WorldDEM4Ortho, najdokładniejszy model ukształtowania terenu na potrzeby globalnej ortorektyfikacji (przetwarzanie obrazu ze zdjęć lotniczych lub satelitarnych na pozbawione zniekształceń związanych z różnicami w wysokości powierzchni terenowej).

Zdjęcie Airbus aktualizuje system WorldDEM4Ortho /materiały prasowe

Airbus Defence and Space ponownie rozszerzył ofertę produktów WorldDEM, wydając WorldDEM4Ortho. Model WorldDEM4Ortho, przeznaczony do ortorektyfikacji optycznych i radarowych danych satelitarnych wysokiej oraz bardzo wysokiej rozdzielczości, umożliwi korekcję wszelkich zniekształceń spowodowanych topograficznym zróżnicowaniem powierzchni Ziemi oraz orientacją satelity podczas pozyskiwania obrazu. WorldDEM4Ortho obejmuje wszystkie lądy Ziemi i jest najbardziej spójnym oraz dokładnym modelem ukształtowania terenu na potrzeby ortorektyfikacji w skali globalnej.



Bez geometrycznej korekcji obrazów satelitarnych nie dałoby się wykorzystać w systemach informacji geograficznej (GIS) ani w żadnych zastosowaniach kartograficznych. Szybki rozwój nowych zastosowań geolokacji, takich jak analityka biznesowa, usługi oparte na lokalizacji lub turystyka, spowodował ogromny wzrost zapotrzebowania na spójne i precyzyjne modele ukształtowania terenu.



Model WorldDEM4Ortho opiera się globalnym zbiorze danych WorldDEM. Jest generowany przez całkowicie zautomatyzowany proces i oferuje pionową dokładność rzędu czterech metrów w rastrze 24-metrowym. Zidentyfikowane zniekształcenia terenu są usuwane. Zbiorniki wodne, takie jak jeziora lub morza, są spłaszczane, a cieki wodne są reprezentowane przez przepływy podążające wzdłuż brzegów. Stosuje się również adaptacyjne procesy wygładzania do różnych krajobrazów i typów wykorzystania terenu, na przykład obszarów miejskich, w celu uniknięcia zniekształceń na skorygowanym obrazie.