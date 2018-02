UPS uruchamia najdłuższą regularną trasę lotniczą w historii

Dzięki nowemu Boeingowi 747-8F przesyłki UPS na Bliski Wschód, który jest bramą do Afryki i Półwyspu Indyjskiego, będą dostarczane o jeden dzień szybciej. Nowe połączenie zapewni większą przepustowość na dotychczasowej linii Europa-Bliski Wschód.

Zdjęcie UPS uruchamia najdłuższą trasę lotniczą w historii /materiały prasowe

UPS uruchamia codzienne bezpośrednie połączenie ze swojego globalnego portu lotniczego Worldport w Louisville w stanie Kentucky do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pozwoli ono skrócić czas dostawy przesyłek z obu Ameryk do najważniejszych lokalizacji na Bliskim Wschodzie o jeden pełny dzień roboczy. Połączenie, obsługiwane przez nowy samolot 747-8F z floty UPS, stanowi element rozbudowy inteligentnej globalnej sieci logistycznej UPS oraz wpisuje się w działania UPS, jako oficjalnego partnera logistycznego Expo 2020 w Dubaju.



- Zjednoczone Emiraty Arabskie prowadzą wymianę handlową ze wszystkimi 50 stanami USA i stały się rynkiem, na który trafia największa część amerykańskiego eksportu na Bliski Wschód. Znaczenie Dubaju jako ośrodka handlu międzynarodowego rośnie z każdym dniem. Teraz nasze towary i przesyłki ekspresowe będą dostarczane o jeden dzień szybciej. Dla firm wchodzących na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz w inne szybko rozwijające się sektory przemysłowe i handlowe w regionie, stwarza to wielkie możliwości rozwoju. Nasze nowe połączenie to kolejny przykład ciągłego rozwijania inteligentnej globalnej sieci logistycznej UPS, w ramach której transportuje się produkty stanowiące 3 proc. globalnego PKB. Wszystko po to, by sprostać stale rosnącym wymaganiom w zakresie handlu międzynarodowego - powiedział Jim Barber, prezes UPS International.

Trasa liczy 12 400 km i jest najdłuższą regularną trasą obsługiwaną przez UPS w historii. Obsługa tej trasy jest możliwa dzięki nowemu samolotowi 747-8s, który zapewnia dużą ładowność na długich dystansach. Obecnie nowe połączenie jest realizowane raz w tygodniu, a od 27 lutego będzie realizowane codzienne, od wtorku do soboty. Nowe połączenie wpisuje się w plany rozszerzenia obecności firmy w Dubaju, gdzie mieści się siedziba UPS na region Półwyspu Indyjskiego, Bliskiego Wschodu i Afryki (ISMEA). UPS zapewnia odpowiednią przepustowość, technologię i personel na potrzeby obsługi klientów wysyłających swoje towary do Dubaju i przez Dubaj w okresie poprzedzającym Expo 2020 oraz po tym wydarzeniu. UPS działa w regionie od 1989 roku.

- Nasi klienci oczekują większej przepustowości. Dzięki nowemu połączeniu z Dubajem będziemy w stanie ją zapewnić. UPS dokonał strategicznej inwestycji w jumbo jety 747-8, czyli największe samoloty, jakimi kiedykolwiek lataliśmy. Zapewnią one zrównoważoną ładowność na długich trasach międzynarodowych, takich jak ta - powiedział Brendan Canavan, prezes UPS Airlines.

Połączenie Louisville-Dubaj to element rozległej, międzynarodowej sieci logistycznej UPS, której początkiem i końcem jest port UPS Worldport w Louisville w stanie Kentucky. Po dotarciu do Dubaju przesyłki są przeładowywane do samolotu lecącego do Shenzhen w Chinach, gdzie znajduje się największy ośrodek UPS w Azji. Następnie w Shenzhen ładowane są przesyłki przeznaczone dla Stanów Zjednoczonych i samolot powraca do portu Worldport przez Anchorage na Alasce. Dzięki uruchomieniu nowego połączenia zwiększy się również ilość przesyłek obsługiwany przez UPS na trasie Kolonia-Dubaj, co pozwoli na lepsze zaspokajanie potrzeb klientów wysyłających przesyłki z Europy na Półwysep Indyjski, Bliski Wschód i do Afryki.