Tak wyglądał Juliusz Cezar

Trójwymiarowa, realistyczna rekonstrukcja głowy Juliusza Cezara pokazuje, jak wyglądał słynny rzymski przywódca. Okazuje się, że charakteryzował się on dziwnymi proporcjami głowy.

Zdjęcie Popiersie Cezara /Fot. National Museum of Antiquities in the Netherlands /materiały prasowe

Popiersie Juliusza Cezara zostało odsłonięte podczas otwarcia wystawy w Narodowym Muzeum Starożytności w holenderskiej Lejdzie w celu promocji nowej książki archeologa Toma Buijtendorpa. Wraz z antropolożką Mają D'Hollosy, naukowcy wykonali skan 3D dwóch starożytnych marmurowych popiersi przedstawiających Cezara. Brakujące elementy twarzy zostały uzupełnione przy pomocy wizerunków władcy na starożytnych monetach.



Po wykonaniu skanów 3D, uczeni użyli gliny i silikonu, aby nadać realny kształt twarzy Cezara. Rekonstrukcja pokazuje nietypowy kształt jego głowy. Do dzisiaj pozostaje tajemnicą dlaczego tak wyglądała. Od dawna uważano się, że Juliusz Cezar urodził się przy pomocy cięcia cesarskiego, ale tę hipotezę szybko obalono. W starożytności cięcie cesarskie wykonywano tylko na martwych lub umierających matkach podczas porodu, natomiast istnieje wiele wzmianek o tym, że matka Juliusza - Aurelia - żyła bardzo długo.



Nieprawidłowości kształtu czaszki mogą być dość powszechne. Czaszka noworodka jest wysoce plastyczna i każda siła przyłożona do głowy dziecka podczas porodu może spowodować poważne zniekształcenia. Jeżeli deformacje nie zostaną poddane odpowiedniemu leczeniu, mogą wywołać trwałe zmiany. Prawdopodobnie tak było w przypadku Cezara.