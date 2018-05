Stworzono kakaowce modyfikowane genetycznie

Każdego roku 20-30 proc. cennych strąków kakao jest zabijanych przez chorobę. Amerykańscy naukowcy znaleźli sposób na genetyczną modyfikację drzew kakaowca, dzięki którym będą one odporniejsze na choroby.

Zdjęcie Czy naukowcom uda się uratować kakaowce? /123RF/PICSEL

Rośliny kakaowca są hodowane m.in. w Ghanie i Brazylii. To przemysł warty wiele miliardów dolarów, ale co roku 1/5 zbiorów kakao jest niszczona przez chorobę, jeszcze zanim zaczną się żniwa. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii postanowili coś z tym zrobić.



- W Afryce Zachodniej poważne epidemie chorób grzybicznych mogą zniszczyć wszystkie owoce kakao na jednej farmie. Ponieważ choroby są stałym problem dla kakao, poprawa odporności roślin jest priorytetem dla naukowców - powiedział Andrew Fister, główny autor badań.



Zespół Fistera postanowił wykorzystać metodę CRISPR/Cas9, która pozwala naukowcom wyciąć i wkleić pożądane fragmenty DNA. Technika ta znalazła uznanie w medycynie, a teraz test testowana na drzewach kakaowych w celu ratowania ich przed zmianami klimatycznymi.



Naukowcy zmienili DNA drzewa kakaowego Theobroma, które pochodzi z tropikalnych obszarów Ameryki Środkowej i Południowej. Ziarna kakaowe, które produkuje są wykorzystywane do tworzenia wszelkich rodzaju czekoladowych smakołyków - od kakao w proszku po gorzką czekoladę.



Wcześniej naukowcy dostrzegli, że gen TcNPR3 hamuje zdolność kakao do walki z chorobą. Dlatego przy użyciu CRISPR/Cas9 usunięto go z organizmu rośliny. Po zainfekowaniu zmodyfikowanych roślin chorobą zwaną Phytophthora tropicalis odkryto, że ich eksperyment zakończył się sukcesem, ponieważ kakaowiec poradził sobie z zagrożeniem.



Planowane są kolejne modyfikacje genów kakaowca, dzięki którym uda się uratować tę roślinę przed masowym wymieraniem.