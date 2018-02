Skutki przebiegunowania Ziemi mogą być katastrofalne

Czy bieguny magnetyczne Ziemi mogą zamienić się miejscami? Wiadomo, że gdyby do tego doszło, niewątpliwie spowodowałoby to ogromny chaos na całym świecie. Przebiegunowanie Ziemi może prowadzić do problemów z energią elektryczną oraz do wielu katastrof naturalnych.

Przebiegunowanie spowoduje to ogromny chaos na całym świecie

Eksperci ostrzegają, że zmiana ta jest bardzo prawdopodobna, tym bardziej, że nastąpiło osłabienie pola magnetycznego o 15 procent w ciągu ostatnich 200 lat. Zgodnie z raportem Undark, przebiegunowanie może spowodować wzmocnienie promieniowania ultrafioletowego i sprawić, że promienie słoneczne staną się dla nas o wiele groźniejsze niż dotychczas.

Raport ostrzega, że wszystkie satelitarne systemy, które odpowiadają za sieci elektryczne mogą zawieść, powodując wyłączenie urządzeń elektronicznych na całym świecie. Zdaniem raportu – nawet spłukanie toalety może stać się niemożliwe. Artykuł podziela obawy Daniela Bakera, dyrektora Laboratorium Fizyki Atmosfery i Przestrzeni Kosmicznej na Uniwersytecie Kolorado w Boulder, który ostrzegł: „Pewne miejsca na naszej planecie staną się niemożliwe do zamieszkania po przebiegunowaniu".

Jednak globalna apokalipsa nie jest jeszcze pewna. Jak wyjaśnia NASA: „Wielu teoretyków usiłowało zrobić z tego naturalnego zjawiska coś w rodzaju ogromnej katastrofy, która doprowadzi do zniszczenia Ziemi”. Historycznie bieguny magnetyczne zmieniały się co 200 000 do 300 000 lat. W rzeczywistości zdarzało się to setki razy w ciągu ostatnich trzech miliardów lat. Zdaniem niektórych, zmiana jest teraz „opóźniona”, ponieważ poprzednie przebiegunowanie miało miejsce 780 000 lat temu.

Dowodem na postępujące przebiegunowanie jest dryf ziemskiego bieguna północnego oraz oznaki słabnięcia pola magnetycznego, takie jak anomalia na południowym Atlantyku. Jest to obszar na Ziemi gdzie, wewnętrzny pas Van Allena jest najbliżej powierzchni. Powoduje to wzrastającą ekspozycję naładowanych cząstek elementarnych co jest bardzo niebezpieczne dla satelitów przelatujących nad tym obszarem.

Południowoatlantycka Anomalia (SAA) zlokalizowana jest między Brazylią i RPA. To dlatego jest ona obserwowana przez Hermanus Magnetic Obserwatorium w Kapsztadzie w Republie Południowej Afryki. Stały monitoring tego miejsca jest istotny, ponieważ pozwala nam na określenie stopnia postępu zmiany biegunowości ziemskiego pola magnetycznej, ponieważ nie jest pytaniem czy ono nastąpi, ale raczej kiedy.