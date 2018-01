Sensacyjne odkrycie: Człowiek wyszedł z Afryki znacznie wcześniej, niż myśleliśmy

​Kolejne odkrycie naukowe przewraca do góry nogami wiedzę na temat dalekiej przeszłości naszego gatunku. W jaskini Misliya w rejonie góry Karmel na terenie Izraela odnaleziono szczątki pierwotnego człowieka wskazujące, że pierwsze osobniki Homo sapiens mogły opuścić Afrykę nawet 50 tysięcy lat wcześniej, niż do tej pory myśleliśmy! Sensacyjne doniesienia międzynarodowego zespołu naukowców publikuje w najnowszym numerze czasopismo "Science".

Zdjęcie Fragment szczęki z zębami /Fot. Israel Hershkovitz /materiały prasowe

Międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem Israela Hershkovitza z Tel Aviv University znalazł fragment górnej szczęki z zębami w jaskini Misliya, jednym z kilku prehistorycznych stanowisk w rejonie Góry Karmel w Izraelu. Datowanie z pomocą kilku metod pozwoliło oszacować wiek znaleziska na 175 000 do 200 000 lat. To oznacza, że migracja Homo sapiens poza Afrykę musiała się rozpocząć co najmniej 50 000 lat wcześniej, niż myśleliśmy!



- Odkrycie w jaskini Misliya jest niezwykle ekscytujące - podkreślił współautor pracy Rolf Quam, antropolog z Binghamton University. - To daje nam pierwszy tak czytelny dowód, że nasi przodkowie musieli opuścić Afrykę znacznie wcześniej. Oznacza też, że przez znacznie dłuższy czas spotykali się i kontaktowali z bardziej pierwotnymi gatunkami ludzi, co dawało okazję do kulturowej i biologicznej wymiany - zaznaczył.



- Badania szczęki wykazały, że jest w pełni zgodna z anatomią człowieka współczesnego, choć pewne szczególne elementy występowały też u Neandertalczyków i innych pierwotnych gatunków człowieka - powiedział Quam. Głównym wyzwaniem było potwierdzenie szczegółów charakterystycznych tylko dla człowieka współczesnego - to daje najbardziej czytelny dowód, do jakiego gatunku człowiek z Misilya należał - dodał.

Zdjęcie Jaskinia Misliya / materiały prasowe

Dodatkowe archeologiczne znaleziska pokazały, że mieszkańcy jaskini Misliya byli sprawnymi myśliwymi, polującymi nawet na dużą zwierzynę, umieli rozpalać ogień, a używane przez nich kamienne narzędzia przypominały te, które znajdowano przy najwcześniejszych znanych szczątkach współczesnego człowieka w Afryce.



Wiedza o tym, kiedy przedstawiciele Homo sapiens zaczęli opuszczać Afrykę ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia naszego późniejszego rozwoju. Bliski Wschód to miejsce, które było naturalnym korytarzem tej migracji. Zamieszkiwali je i przedstawiciele naszego gatunku, i Neandertalczycy. Najnowsze odkrycie wpisuje się we wnioski pochodzące z ostatnich badań genetycznych, które dopuszczały migracje poza Afrykę nawet 220 000 lat temu. Teraz wydaje się to jeszcze bardziej prawdopodobne.

Grzegorz Jasiński