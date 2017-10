​Richard Branson inwestuje w Hyperloop

Wszystko wskazuje na to, że Hyperloop One jest coraz bliżej powstania. W projekt zainwestował słynny miliarder Richard Branson.

Zdjęcie Virgin Hyperloop One coraz bliżej /materiały prasowe

Należąca do Richarda Bransona grupa Virgin oficjalnie zainwestowała ogromną sumę pieniędzy w projekt superszybkiej kolei, mającej poruszać się z prędkością 1220 km/h. Od teraz firma nazywa się Virgin Hyperloop One. Jest to już trzecia nazwa firmy po poprzednich Hyperloop Technologies i Hyperloop One.



- Razem w Virgin nie tylko zmienimy jak żyjemy, ale zmodyfikujemy także sposób, w jaki podróżujemy. Ludzie znowu będą cieszyć się podróżowaniem - powiedział Josh Giegel, szef Hyperloop One.



Testy Virgin Hyperloop One zostały przeprowadzone w sierpniu na pustyni Nevada.



- Od początku naszego istnienia Grupa Virgin inwestuje w innowacyjne firmy. Od naszych linii lotniczych, przez pociągi, po statki kosmiczne. Od dawna pasjonowaliśmy się także innowacjami w transporcie, zwłaszcza takimi technologiami, które mogą zmienić życie ludzi. Virgin Hyperloop One będzie pojazdem w stu procentach elektrycznym, a naszym celem jest sprawienie, by nie wpływał negatywnie na środowisko - napisał Branson na swoim blogu.