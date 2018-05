Rekordowe ilości mikroplastiku w lodzie morskim

Naukowcy dokonali szokującego odkrycia. Próbki lodu pobrane z Oceanu Arktycznego zawierały aż 12 000 cząsteczek mikroplastiku na litr wody.

Zdjęcie Mikroplastik w lodzie morskim /fot. Instytut Badań Morskich i Polarnych /materiały prasowe

Podczas trzech wypraw w latach 2014 i 2015 naukowcy pobrali próbki lodu z pięciu oddzielnych regionów Arktyki, w których zachodzi jego transport do Atlantyku. Badania zostały przeprowadzone przez uczonych z Instytutu Badań Morskich i Polarnych przy wykorzystaniu spektroskopii fourierowskiej.



- Za pomocą tej techniki odkryliśmy cząstki tworzyw sztucznych o średnicy zaledwie 11 mikrometrów. To mniej więcej 1/6 średnicy ludzkiego włosa. Odkryte przez nas stężenie ponad 12 000 cząsteczek mikroplastiku na litr lodu morskiego to 2-3 razy więcej niż przy poprzednich pomiarach - powiedział Gunnar Gerdts, jeden z autorów badań.



Gęstość cząsteczek była różna w każdej z próbek. Nie były one równomiernie rozłożone w całym rdzeniu. W lodzie morskim znaleziono 17 różnych odmian mikroplastiku - cząsteczek na tyle małych, że mogą przedostawać się do ludzkiego organizmu. Póki co, nie ma żadnych dowodów świadczących o tym, że mikroplastik jest szkodliwy dla naszego zdrowia.