Produkcja Airbusa A330-800 na zaawansowanym etapie

W zakładach firmy Airbus powstają pierwsze elementy najnowszego A330neo.

Zdjęcie Nowy Sharklet do A330-800 produkowany przez Korean Air Aerospace Division /materiały prasowe

Podczas gdy Airbus przygotowuje się do pierwszego lotu A330-900, produkcja drugiego przedstawiciela rodziny A330neo, A330-800, jest już na zaawansowanym etapie, a jego pierwsze części powstają w europejskich zakładach firmy. Do części tych należy nowe skrzydło o zwiększonej rozpiętości, które jest obecnie konstruowane w Bremie, a także jego nowe kompozytowe końcówki typu Sharklet produkowane przez KAL-ASD, sekcje kadłuba w Hamburgu, nowe tytanowe pylony w Tuluzie i centralna komora nośna skrzydeł w Nantes.



Produkcja A330-800 będzie postępować do czasu rozpoczęcia montażu końcowego pod koniec 2017 r. w przygotowaniu do pierwszego lotu w 2018 r.



A330-800, kontynuator modelu A330-200 obecnie eksploatowanego w liczbie ponad 600 sztuk, oferuje nowy poziom ekonomii i komfortu oraz bezprecedensowy zasięg w segmencie samolotów 250-miejscowych. Jest w 99 proc. ujednolicony z większym, 300-miejscowym A330-900, z którym dzieli ten sam płatowiec, silniki oraz procedury operacyjne wykonywane przez załogę, pozwalając operatorom elastycznie używać obu samolotów w ich sieciach. Wszystkie A330 są budowane na tej samej linii produkcyjnej, co umożliwia elastyczną realizację zamówień w zależności od wymagań rynku.



Linie lotnicze skorzystają na zużyciu paliwa obniżonym o 14 proc. na pasażera w porównaniu z obecnym A330, ograniczonych kosztach konserwacji, a także najwyższej na rynku niezawodności operacyjnej rzędu 99,5 proc. Pasażerowie docenią nową, nagradzaną kabinę Airspace inspirowaną modelem A350 XWB. Oprócz najnowszych pokładowych systemów rozrywkowych i komunikacyjnych samolot zaoferuje im nowy, przyjazny obszar wejściowy, obszerne górne schowki na bagaż, nastrojowe oświetlenie i wyjątkowo cichy lot.



Niemal 1700 otrzymanych zamówień oznacza, że A330 jest najpopularniejszym samolotem szerokokadłubowym w historii, odbywającym niemal milion lotów rocznie. Do dziś 117 klientów z całego świata odebrało ponad 1300 samolotów, które latają na szerokiej gamie tras, od połączeń krajowych i regionalnych do dalekodystansowych przewozów międzykontynentalnych. Nowa generacja A330neo, oferująca najniższe koszty operacyjne w swojej klasie, dzięki nieustannym inwestycjom w innowacje będzie najbardziej rentownym i wydajnym samolotem w tej kategorii rozmiarowej.