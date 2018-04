Podróż samolotem w pozycji pionowej? Taka czeka nas przyszłość

Dzisiejsze loty pasażerskie w klasie ekonomicznej nie należą do najwygodniejszych, co jest szczególnie odczuwalne na dłuższych dystansach. W przyszłości może być jeszcze gorzej, jeżeli projekt pewnego włoskiego producenta foteli lotniczych zostanie zaakceptowany.

Zdjęcie Na takich fotelach kiedyś możemy podróżować /materiały prasowe

Firma Aviointeriors zaprezentowała niedawno swój najnowszy projekt foteli lotniczych. Fotele Skyrider 2.0 mają pozwolić zmieścić jeszcze większą liczbę pasażerów na pokładzie.



Fotele Skyrider 2.0 zabierają mniej miejsca niż tradycyjne fotele, ale przy tym wymagają od podróżnego przebywania praktycznie w pozycji stojącej. Jest to nowa i ulepszona wersja projektu, który po raz pierwszy został zaprezentowany w 2010 r., ale nigdy go nie zrealizowano.



Firma Aviointeriors zapewnia, że fotele Skyrider 2.0 zapewniają utrzymanie pozycji pasażera w pionie przy zachowaniu odpowiedniego komfortu podróży. Takie fotele miałyby być stosowane tylko podczas lotów na krótkie dystanse.



Zastosowanie foteli Skyrider 2.0 pozwoliłoby zwiększyć liczbę pasażerów aż o 20 proc., co zwielokrotniłoby zyski linii lotniczych.