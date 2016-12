Pierwszy Airbus A350 XWB już we flocie Lufthansy

Lufthansa odebrała swojego pierwszego Airbusa A350 XWB, najnowszy i najbardziej efektywny dwusilnikowy, szerokokadłubowy samolot pasażerski. Jest to pierwszy z 25 samolotów A350-900 zamówionych przez Lufthansę.

Zdjęcie Airbus A350 XWB /materiały prasowe

Airbus A350 XWB Lufthansy jest napędzany silnikami Rolls-Royce, a jego komfortowa kabina pasażerska będzie podzielona na trzy klasy z 48 miejscami w klasie biznesowej, 21 klasie w ekonomicznej o podwyższonym standardzie (Premium Economy) i 224 w klasie ekonomicznej. A350 XWB oferuje najnowsze rozwiązania Lufthansy, w tym nowe fotele, zupełnie nowy pokładowy system rozrywkowy, a także - po raz pierwszy - łączność podczas lotu, co zapewni znacznie większy komfort i wygodę pasażerom we wszystkich klasach.



Reklama

Airbus A350 XWB oferuje najnowocześniejszą konstrukcję aerodynamiczną, kadłub i skrzydła z włókna węglowego oraz nowe, paliwooszczędne silniki Rolls-Royce. Technologie te przekładają się na niedościgniony stopień efektywności operacyjnej, zapewniając 25-procentowe ograniczenie spalania i emisji oraz znacznie niższe koszty utrzymania. Przestronność, cisza, piękne wnętrze i nastrojowe oświetlenie zapewniają wysoki komfort oraz dobre samopoczucie pasażerów, wyznaczając nowe standardy wrażeń podczas lotu.

Zdjęcie Airbus A350 XWB /materiały prasowe

Lufthansa wykorzysta swoje pierwsze A350 do obsługi dalekodystansowych połączeń z Monachium do Delhi i z Monachium do Bostonu.

Dotychczas Airbus otrzymał 810 wiążących zamówień na A350 XWB od 43 klientów z całego świata, co oznacza, że już teraz jest to jeden z najlepiej sprzedających się samolotów szerokokadłubowych w historii.