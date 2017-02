Odnaleziono fragmenty tajemniczego kontynentu

Ziemia wciąż skrywa wiele tajemnic. Naukowcy znaleźli fragmenty "zaginionego kontynentu" pod Mauritiusem.

Na Mauritiusie odnaleziono fragmenty starożytnego kontynentu

Nowo odkryte kryształy powstające podczas erupcji wulkanicznych znalezione na Mauritiusie są miliardy lat starsze niż sama wyspa. Naukowcy uważają, że to pozostałości starożytnego mikrokontynentu zwanego Mauritią.



Mauritia prawdopodobnie była połączona z Madagaskarem i Indiami w czasach istnienia superkontynentu Gondwana. Mikrokontynent ten prawdopodobnie został zatopiony 84 mln lat temu na w Oceanie Indyjskim, gdzieś pomiędzy dzisiejszym Mauritiusem i Seszelami.



- Ziemia składa się z dwóch części - kontynentów, które są stare i oceanów, które są młode. Mauritius jest wyspą - nie znajdziemy na niej skał liczących więcej niż 9 mln lat. Ale badając tamtejsze cyrkony zauważyliśmy, że mają one aż 3 mld lat - powiedział Lewis Ashwal z Uniwersytetu Witwatersrand w RPA.



Wyspa Mauritius znajduje się ok. 2000 km od południowo-wschodniego wybrzeża Afryki. Uważa się ją za stosunkowo nowy ląd, powstały w wyniku gigantycznych podwodnych erupcji wulkanicznych ok. 8-9 mln lat temu.



Cyrkony to pospolite minerały z gromady krzemianów wyspowych. Są kruche, przezroczyste, ale często zawierają pewne ilości uranu, toru, hafnu, niobu, tantalu czy itru. Cyrkony stanowią rozpowszechniony składnik skał magmowych i osadowych. Są one rozsiane po całej Ziemi, a te znalezione na Mauritiusie, powstałe 2,5-3 mld lat temu stanowią silną wskazówkę istnienia "zaginionego kontynentu".

Cyrkony znalezione na Mauritiusie

- Fakt, że udało nam się znaleźć na Mauritiusie tak stare cyrkony dowodzi, że mogą one pochodzić z kontynentu. Ponieważ znaleźliśmy je w skale wszelkie sugestie związane z przeniesieniem ich przez wiatr zostają odrzucone - powiedział Ashwal.



Nie jest to pierwszy raz, gdy bardzo stare cyrkony znaleziono na Mauritiusie. W 2013 r. naukowcy znaleźli w piasku na plaży ślady minerałów liczących miliardy lat. Część uczonych sugerowała jednak, że mogły one zostać przyniesione z zewnątrz. Głęboko zakopane cyrkony to znacznie silniejszy dowód istnienia Mauritii.