Odkryto nowy prąd morski

Prądy morskie kształtują ziemski klimat. Mimo iż już od 300 lat tworzymy ich przeróżne mapy, to wciąż potrafią zaskoczyć. Naukowcy odkryli właśnie nieznany wcześniej prąd morski.

Zdjęcie Nowo odkryty prąd morski opływa wybrzeża Madagaskaru /materiały prasowe

Nowo odkryty prąd płynie na południe wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Madagaskaru. Przez przypadek odkrył go zespół badaczy z Francji, Hiszpanii i Afryki Południowej.



Kiedy naukowcy zauważyli nietypowy przepływ wody, zlecili dodatkowe analizy z użyciem zaawansowanych zdjęć satelitarnych. Szybko ustalono, że wychwycony prąd oceaniczny nie może być uwzględniony przez znane do tej pory prądy.



Prąd nazwany wstępnie Prądem Południowomadagaskarskim (SMACC) to prąd ciepły, który ma mniej niż 300 m głębokości i nie więcej niż 100 km szerokości. Jest całkiem mały w porównaniu do największych znanych prądów morskich.



SMACC przyczynia się do wypiętrzenia wybrzeża wzdłuż południowego Madagaskaru, które jest bogate w gatunki flory i fauny.



Naukowcy mają zamiar obserwować SMACC, aby poznać jego rolę w kształtowaniu klimatu na świecie.