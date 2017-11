Odkryto najstarszą znaną nam ofiarę tsunami

Starożytna ludzka czaszka odkryta na Papui-Nowej Gwinei prawdopodobnie należała do najstarszej znanej nam ofiary tsunami.

Zdjęcie Ta czaszka liczy sobie 6000 lat /fot. ARTHUR DURBAND /materiały prasowe

Czaszkę odkryto w 1929 r. w pobliżu miasta Aitape i pierwotnie przypisano ją gatunkowi Homo erectus, przodkowi współczesnych ludzi. Teraz naukowcy twierdzą, że miejsce znaleziska było kiedyś laguną przybrzeżną, którą 6000 lat temu nawiedziło tsunami. Czaszka należała zatem do osoby zmarłej podczas tsunami.



Odkrycie jest konsekwencją porównania osadów z terenu z glebą z pobliskiego regionu dotkniętego niszczycielskim tsunami w 1998 r.



- Choć kości zostały dobrze zbadane, wcześniej nie przyglądano się osadom, w których je znaleziono. Stwierdzamy, że osoba, do której należała czaszka, jest prawdopodobnie najstarszą znaną ofiarą tsunami na świecie - powiedział prof. James Goff z Uniwersytetu w Nowej Południowej Walii, autor badań.



Odkrycie to potwierdza, że ludzie od tysięcy lat doświadczają tsunami - nie są one wymysłem naszych czasów.