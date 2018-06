Najstarsze szczątki naszych przodków znalezione w Europie

Kiedyś po lasach Europy krążyły pradawne gatunki ludzi. Teraz naukowcom udało się precyzyjnie określić wiek najstarszych ludzkich skamielin. Odkryto, że liczą one aż milion lat.

Zdjęcie Tak mógł wyglądać Homo antecessor /AFP

Skamieniałości Homo antecessor odkryto w systemie jaskiń w północnej Hiszpanii, a wcześniej przypisywano je najstarszym znanym gatunków homininów w Europie. Wykorzystując osady znalezione wraz z ludzkimi skamieniałościami, naukowcy byli w stanie oszacować ich wiek.



Międzynarodowemu zespołowi naukowców z Hiszpanii, Francji, Chin i Australii udało się określić wiek jednego ze znalezionych zębów na 772 000 a 994 000 lat, co czyni je najstarszymi ludzkimi szczątkami odkrytymi w Europie Zachodniej.



Uważa się, że Homo antecessor był pierwszym gatunkiem ludzkim, który trafił do Europy. Inni pradawni hominini wyemigrowali z Afryki - jak Homo erectus - ale prawdopodobnie udali się na wschód i ostatecznie dotarli do Chin i Azji Południowo-Wschodniej, gdzie odnieśli ogromny sukces ewolucyjny.



Najnowsze badania potwierdzają, że Homo antecessor poszedł w innym kierunku niż Homo erectus. Odkrycie idealnie pasuje do najstarszych ludzkich śladów gatunku Homo znalezionych poza Afryką (w angielskim hrabstwie Norfolk).